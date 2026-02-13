اقتصادية و سهلة …طريقة عمل مكرونة باللحمة المفرومة والعدس

قدم الشيف شربيني على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل مكرونة باللحمة المفرومة والعدس، فهي من الأطباق اللذيذة و الاقتصادية التي يمكنك تطبيقها في المنزل بمذاق لا يقاوم.



مقادير مكرونة باللحمة المفرومة والعدس

● مكرونة خواتم

● عدس بجبة

● بصل

● ثوم

● كرات

● كرفس

● زعتر

● فلفل حار

● ملح وفلفل

● لحمة مفرومة

● عصير طماطم

● كمون

● بهارات

● مكعب مرق

● صلصة طماطم

● بصل مقرمش



طريقة تحضير مكرونة باللحمة المفرومة والعدس

يشوح البصل مع الثوم ثم يضاف الكرات والكرفس والزعتر

ثم يضاف الفلفل الحار ثم يضاف اللحمة المفرومة وتترك حتى تعصج مع المكونات

ثم يضاف عصير طماطم وصلصة الطماطم ومكعب مرق ثم يضاف كل البهارات

ثم يضاف العدس ويترك حتى تمام النضج ويضاف المكرونة ويقلب الخليط جيدا

ويقدم وتقدم مع البصل المقرمش