الكرملين: موسكو لم تحدد موقفها من مجلس السلام
مصر والسودان نحو شراكة مائية وفنية.. "مذكرة تفاهم" مرتقبة لتحديث البنية التحتية والتحول الرقمي
تعديلات جذرية فى تشكيل الأهلي أمام الجيش الملكي بدوري الأبطال
شاهد.. الصور الأولى لـ تصادم سيارتين بطريق إدفو مرسى علم
الرائحة كشفت وفاة مسن داخل غرفته منذ ايام في مطروح
ذروة التقلبات اليوم.. الأرصاد تواجه تحذير شديد اللهجة بشأن الطقس
يحرسان قطعة أرض.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على سيدة ونجلتها بالإسكندرية
قرة عيني ماتت.. محمد الدسوقي يستقبل العزاء في زوجته بـ بورسعيد
خارطة طريق الحكومة الجديدة لرفع جودة الخدمات وتحقيق الطفرة الاقتصادية المنشودة
براتب 20 ألف جنيه.. وظائف خالية قدم الان
ترتيبات مباراة الزمالك وكايزر تشيفز الحاسمة في الكونفدرالية
تجاهل زيزو.. نصائح المنتخب لـ إمام عاشور تثير أزمة في الزمالك
مرأة ومنوعات

بخطوات بسيطة.. طريقة عمل فطيرة الطاسة بحشوة الدجاج

فطيرة الطاسة بحشوة الدجاج
فطيرة الطاسة بحشوة الدجاج
هاجر هانئ

فطيرة الطاسة بحشوة الدجاج من الأفكار السهلة و اللذيذة التي يمكنك تطبيقها في المنزل و تقديمها لأطفالك و أفراد الأسرة بمذاق شهي ولا يقاوم.
قدمت الشيف أميرة شنب على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل فطيرة الطاسة بحشوة الدجاج..

مقادير فطيرة الطاسة بحشوة الدجاج

● زيت
● جلاش
للحشو
● صدور دجاج مكعبات صغيرة
● بصل مفروم
● ثوم مفروم
● فلفل رومى مفروم
● فلفل الوان مفروم
● ملح
● فلفل
● بهارات دجاج
● زيت للدهن والتسوية


طريقة تحضير فطيرة الطاسة بحشوة الدجاج


تشوح مكونات الحشوة معا على الطاسة
تترك لتبرد تماما
يحشى ويطبق الجلاش
تسوى على الطاسة من  الجانبين

