بخطوات بسيطة.. طريقة عمل فطيرة الطاسة بحشوة الدجاج

فطيرة الطاسة بحشوة الدجاج من الأفكار السهلة و اللذيذة التي يمكنك تطبيقها في المنزل و تقديمها لأطفالك و أفراد الأسرة بمذاق شهي ولا يقاوم.

قدمت الشيف أميرة شنب على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل فطيرة الطاسة بحشوة الدجاج..

مقادير فطيرة الطاسة بحشوة الدجاج

● زيت

● جلاش

للحشو

● صدور دجاج مكعبات صغيرة

● بصل مفروم

● ثوم مفروم

● فلفل رومى مفروم

● فلفل الوان مفروم

● ملح

● فلفل

● بهارات دجاج

● زيت للدهن والتسوية



طريقة تحضير فطيرة الطاسة بحشوة الدجاج



تشوح مكونات الحشوة معا على الطاسة

تترك لتبرد تماما

يحشى ويطبق الجلاش

تسوى على الطاسة من الجانبين