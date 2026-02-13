بخطوات بسيطة.. طريقة عمل فطيرة الطاسة بحشوة الدجاج

فطيرة الطاسة بحشوة الدجاج من الأفكار السهلة و اللذيذة التي يمكنك تطبيقها في المنزل و تقديمها لأطفالك و أفراد الأسرة بمذاق شهي ولا يقاوم.
قدمت الشيف أميرة شنب على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل فطيرة الطاسة بحشوة الدجاج..
مقادير فطيرة الطاسة بحشوة الدجاج
● زيت
● جلاش
للحشو
● صدور دجاج مكعبات صغيرة
● بصل مفروم
● ثوم مفروم
● فلفل رومى مفروم
● فلفل الوان مفروم
● ملح
● فلفل
● بهارات دجاج
● زيت للدهن والتسوية
طريقة تحضير فطيرة الطاسة بحشوة الدجاج
تشوح مكونات الحشوة معا على الطاسة
تترك لتبرد تماما
يحشى ويطبق الجلاش
تسوى على الطاسة من الجانبين