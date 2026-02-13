عمر جابر: لا بديل عن الفوز في لقاء كايزر تشيفز بالكونفدرالية

أكد عمر جابر قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الجميع يدرك أهمية مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأضاف اللاعب، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: "لا بديل عن الفوز في لقاء الغد، واعتلاء صدارة المجموعة؛ للتأهل إلى الدور التالي، وبالرغم من تواجد ظروف معاكسة؛ إلا أننا مستمرون بفضل دعم الجماهير الوفية، ونسعى لإسعادهم".

وواصل عمر جابر قائلًا: "اللاعبون يتحدثون باستمرار عن أهمية المباراة، والفريق انتهى من لقاء سموحة، ولدينا مهمة جديدة في لقاء الغد، ونركز لتحقيق الفوز قبل التفكير في لقاء سيراميكا في كأس مصر، وسنقاتل من أجل إسعاد الجماهير".

وتابع قائد الفريق قائلًا: "الزمالك غني بأولاده على مر التاريخ في أي أزمة، سواء لاعبين، أو مدربين مثل معتمد جمال، الذي جاء وتحمل المسئولية من أجل مساعدة الفريق".

وواصل عمر جابر: "الفترة الأخيرة شهدت تصعيد عدد من اللاعبين الشباب، وهم على قدر المسئولية، والجميع هدفه إسعاد الجماهير".

رسالة عمر جابر لجماهير الزمالك

واختتم اللاعب تصريحاته موجهًا رسالة للجمهور: "متأكد إن الجماهير لن تتأخر عن مساندة الفريق، وأعلم أنهم سيتواجدون بكثافة في اللقاء، ونتمنى أن نسعدهم غدًا ونحتفل جميعًا بالتأهل، والزمالك يمر بظروف صعبة دائمًا، ولكن هناك صمود وإنكار ذات من الجميع لإسعاد الجماهير وعودة النادي إلى مكانته الطبيعية، خاصة وأن الفريق ينافس على ثلاث بطولات في الموسم الحالي".

ويستعد الزمالك لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في السادسة مساء غدٍ السبت على استاد هيئة قناة السويس في الجولة السادسة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.