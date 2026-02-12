إجراء جديد في الزمالك قبل مواجهة كايزر تشيفز

أغلق معتمد جمال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك أغلق صفحة مباراة سموحة في الدوري الممتاز

وشدد معتمد جمال علي نجوم الزمالك ضرورة التركيز في الوقت الراهن علي مباراهدة كايزر تشيفز المصيرية يوم السبت القادم حيث لا بديل أمام الزمالك سوي الفوز فقط لاغير من أجل ضمان التأهل إلي ربع نهائي كأس الكونفدرالية.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة معتمد جمال مد المعسكر المغلق حتي مباراة سيراميكا كليوباترا القادمة في كأس مصر والتي تم نقلها علي نفس الملعب يوم 17 فبراير الجاري.

ويستضيف فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال مساء بعد غد السبت نظيره كايزر تشيفز في ختام دوره المجموعات بكأس الكونفدرالية.

وتغلب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال علي نظيره فريق سموحة بهدف دون رد أحرزه ناصر منسي في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس الأربعاء.

واحتل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال المركز الثاني برصيد 31 نقطة في ترتيب جدول الدوري الممتاز.