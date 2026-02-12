موعد مباراة الزمالك أمام كايزر تشيفز بالكونفدرالية

تعرض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك للهزيمة أمام سموحة أمس، الأربعاء، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري.

ويستعد الزمالك للعودة للمنافسات القارية في بطولة الكونفدرالية الأفريقية بلقاء كايزر تشيفز الجنوب أفريقى.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام كايزر تشيفز بالكونفدرالية

يواجه الزمالك نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقى السبت المقبل في تمام الساعه السادسة مساء بتوقيت القاهرة بالجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

تذاع مباراة الزمالك وكايزر تشيفز عبر قنوات beIN SPORTS.

ويقع الزمالك في المجموعة الرابعة والتي تضم إلى أندية المصري البورسعيدي، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي، وزيسكو الزامبي.