سعر ومواصفات بيجو 301 موديل 2016

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏انتشارا، ويضم السوق الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة ‏بها، فمنها الاقتصادية ‏والمتوسطة وأيضا الفارهة.‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏السيارات ‏المستعملة ذات السعر المنخفض؛ لتوفير جزء من المبلغ الذي سيدفعونه حال شراء سيارة جديدة.‏

وانتشرت مؤخرا منصات بيع السيارات المستعملة، وعرضت عددا ‏من ‏السيارات لفتت أنظار الجميع؛ بسبب سعرها الجيد، ومن بينها ‏السيارة بيجو 301 موديل 2016.

تأتي السيارة بيجو 301 موديل 2016، بمحرك 1.6 لتر يولد قوة 115 حصانا، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 4 سرعات أو يدوي بـ 5 سرعات، مع كفاءة في استهلاك الوقود بمتوسط 6.5 لتر لكل 100 كم.

كما تشمل السيارة بيجو 301 موديل 2016، تجهيزات الأمان الأساسية مثل نظام الفرامل المانع للانغلاق (ABS)، ووسائد هوائية أمامية، ونظام توزيع قوة الفرامل إلكترونيا (EBD)، بالإضافة إلى نظام ثبات إلكتروني في الفئات الأعلى.

تتميز بيجو 301 موديل 2016، بأبعاد خارجية بطول إجمالي 4440 ملم، وعرضها 1748 ملم، وارتفاعها 1485 ملم، هذه الأبعاد تساهم في توفير مقصورة ركاب واسعة تتسع لخمسة أشخاص بالغين بشكل مريح، بالإضافة إلى مساحة تخزين خلفية (شنطة) كبيرة بسعة 506 لتر تقريبا، مما يجعلها عملية للغاية للعائلات والرحلات الطويلة.

أما عن سعر السيارة بيجو 301 موديل 2016‏، فيتراوح بمتوسط سعر 380 الف جنيه، ومن الممكن ان يختلف بحسب الحالة الفنية للسيارة .