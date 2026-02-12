مواعيد مباريات اليوم الخميس 12-2-2026 والقنوات الناقلة

تُقام اليوم الخميس الموافق 12 فبراير 2026 مجموعة من المباريات القوية في مختلف البطولات العالمية، حيث تتجه الأنظار نحو مواجهات نارية في أوروبا وآسيا، بجانب منافسات الدوري السعودي.





ويتصدر جدول مباريات اليوم لقاء القمة المنتظر بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة ضمن منافسات ذهاب كأس ملك إسبانيا، في مواجهة تحمل طابعًا خاصًا بين المدربين دييجو سيميوني وهانز فليك، وسط ترقب جماهيري كبير.

كما يشهد الدوري الإنجليزي الممتاز مواجهة مهمة تجمع أرسنال مع برينتفورد في لقاء يسعى خلاله الجانرز لمواصلة المنافسة وتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

برينتفورد × أرسنال

10 مساءً

beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا

أتلتيكو مدريد × برشلونة

10 مساءً

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

ضمك × التعاون

5:45 مساءً

قناة Thmanyah

5:45 مساءً قناة Thmanyah الحزم × الأخدود 7:30 مساءً

قناة Thmanyah

قناة Thmanyah القادسية × نيوم

7:30 مساءً

قناة Thmanyah

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا 2

بوهانج ستيلرز × جامبا أوساكا

12 ظهرًا

12 ظهرًا بانكونك × ماكارثر

2:15 مساءً



















