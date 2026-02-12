قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إجلاء السكان باستخدام الأوناش أثناء حريق بـ أبراج التعاوني ببورسعيد
مواعيد مباريات اليوم الخميس 12-2-2026 والقنوات الناقلة
ما هي الأعذار المبيحة لعدم الصيام في رمضان؟.. الإفتاء تحدد 3 حالات
ظاهرتان جويتان.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة في المحافظات
أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل الخميس
الأمم المتحدة تكشف: 5 محاولات لاغتيال الرئيس السوري ووزيرين خلال عام
روسيا تحظر تطبيق واتساب في البلاد
دعاء الصباح والرزق.. كلمات تفتح أبواب الخير والبركة مع يوم 24 شعبان
وفقا لآخر تحديث .. أسعار العملات العربية في البنك الأهلي اليوم الخميس
بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع
هل من مات في شهر رمضان يدخل الجنة بغير حساب؟.. الإفتاء تحسم الجدل
خارطة طريق وزير الزراعة.. 3 محاور لتعزيز الأمن الغذائي ودعم الفلاح
توك شو

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد على حريق نشب في إحدى الوحدات السكنية بمنطقة أبراج الإسكان التعاوني بشارع الأمين، وذلك عقب تلقيها بلاغًا من الأهالي يفيد بتصاعد ألسنة اللهب. 

وعلى الفور، جرى تحريك عدد من سيارات الإطفاء المتطورة إلى موقع البلاغ.

وتمكنت القوات من السيطرة على ألسنة اللهب المتصاعدة، وسط تواجد سيارات الإسعاف تحسبًا لوقوع أي إصابات. 

فيما تسبب الحريق في تصاعد أدخنة كثيفة داخل سلم البرج السكني، ما استدعى إجلاء عدد من الأهالي من شرفات منازلهم باستخدام أوناش ورافعات ضخمة لضمان سلامتهم.

الأجهزة المعنية

تلقت الأجهزة المعنية بلاغًا بالواقعة، وجرى على الفور تشكيل فريق من إدارة البحث الجنائي وتحرير المحضر اللازم، على أن تباشر جهات التحقيق استكمال الإجراءات القانونية وكشف ملابسات الحريق.

