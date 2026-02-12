إجلاء السكان باستخدام الأوناش أثناء حريق بـ أبراج التعاوني ببورسعيد

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد على حريق نشب في إحدى الوحدات السكنية بمنطقة أبراج الإسكان التعاوني بشارع الأمين، وذلك عقب تلقيها بلاغًا من الأهالي يفيد بتصاعد ألسنة اللهب.

وعلى الفور، جرى تحريك عدد من سيارات الإطفاء المتطورة إلى موقع البلاغ.

وتمكنت القوات من السيطرة على ألسنة اللهب المتصاعدة، وسط تواجد سيارات الإسعاف تحسبًا لوقوع أي إصابات.

فيما تسبب الحريق في تصاعد أدخنة كثيفة داخل سلم البرج السكني، ما استدعى إجلاء عدد من الأهالي من شرفات منازلهم باستخدام أوناش ورافعات ضخمة لضمان سلامتهم.

الأجهزة المعنية

تلقت الأجهزة المعنية بلاغًا بالواقعة، وجرى على الفور تشكيل فريق من إدارة البحث الجنائي وتحرير المحضر اللازم، على أن تباشر جهات التحقيق استكمال الإجراءات القانونية وكشف ملابسات الحريق.