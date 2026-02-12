رمضان السيد: إمام عاشور يستحق التقدير.. والزمالك يحقق نتائج خارج المنطق

أكد رمضان السيد، نجم النادي الأهلي السابق، أن إمام عاشور يعد من أبرز اللاعبين في مصر وإفريقيا حاليًا، مشددًا على ضرورة تقديره بالشكل المناسب داخل النادي.

الاهلي

وقال السيد، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة «CBC»، إن إمام عاشور يستحق أن تجلس معه إدارة النادي لمناقشة مطالبه، نظرًا لقيمته الفنية الكبيرة وتأثيره الواضح داخل الملعب.

و أبدى السيد دهشته من نجاح الزمالك في إشراك ستة لاعبين من قطاع الشباب خلال بعض المباريات وتحقيق نتائج إيجابية، واصفًا الأمر بأنه “خارج المنطق” في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها النادي.

وتحدث عن عبد الله السعيد، مؤكدًا أن موهبته الكبيرة قادرة على تعويض أي تراجع في معدلاته البدنية، بفضل خبرته وجودته الفنية.

كما أشار إلى أن سموحة فريق قوي ويقدم نتائج مميزة في الدوري، لكنه يفتقد لعمق القائمة الذي يسمح للمدرب بإجراء عملية تدوير واسعة بين اللاعبين.

وأشاد رمضان السيد بإمكانيات ناصر ماهر، واصفًا إياه باللاعب المميز القادر على صناعة الفارق، لما يتمتع به من سرعة وقوة ومهارة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على قوة فريق الجيش الملكي، مشددًا على أن الأهلي مطالب باللعب بأسلوب ضاغط ومكثف من أجل تحقيق الفوز وحسم المواجهة لصالحه.