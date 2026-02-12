قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إجلاء السكان باستخدام الأوناش أثناء حريق بـ أبراج التعاوني ببورسعيد
مواعيد مباريات اليوم الخميس 12-2-2026 والقنوات الناقلة
ما هي الأعذار المبيحة لعدم الصيام في رمضان؟.. الإفتاء تحدد 3 حالات
ظاهرتان جويتان.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة في المحافظات
أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل الخميس
الأمم المتحدة تكشف: 5 محاولات لاغتيال الرئيس السوري ووزيرين خلال عام
روسيا تحظر تطبيق واتساب في البلاد
دعاء الصباح والرزق.. كلمات تفتح أبواب الخير والبركة مع يوم 24 شعبان
وفقا لآخر تحديث .. أسعار العملات العربية في البنك الأهلي اليوم الخميس
بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع
هل من مات في شهر رمضان يدخل الجنة بغير حساب؟.. الإفتاء تحسم الجدل
خارطة طريق وزير الزراعة.. 3 محاور لتعزيز الأمن الغذائي ودعم الفلاح
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

رمضان السيد: إمام عاشور يستحق التقدير.. والزمالك يحقق نتائج خارج المنطق

إمام عاشور
إمام عاشور
محمد بدران   -  
باسنتي ناجي

أكد رمضان السيد، نجم النادي الأهلي السابق، أن إمام عاشور يعد من أبرز اللاعبين في مصر وإفريقيا حاليًا، مشددًا على ضرورة تقديره بالشكل المناسب داخل النادي.

الاهلي 

وقال السيد، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة «CBC»، إن إمام عاشور يستحق أن تجلس معه إدارة النادي لمناقشة مطالبه، نظرًا لقيمته الفنية الكبيرة وتأثيره الواضح داخل الملعب.

و أبدى السيد دهشته من نجاح الزمالك في إشراك ستة لاعبين من قطاع الشباب خلال بعض المباريات وتحقيق نتائج إيجابية، واصفًا الأمر بأنه “خارج المنطق” في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها النادي.

وتحدث عن عبد الله السعيد، مؤكدًا أن موهبته الكبيرة قادرة على تعويض أي تراجع في معدلاته البدنية، بفضل خبرته وجودته الفنية.

كما أشار إلى أن سموحة فريق قوي ويقدم نتائج مميزة في الدوري، لكنه يفتقد لعمق القائمة الذي يسمح للمدرب بإجراء عملية تدوير واسعة بين اللاعبين.

وأشاد رمضان السيد بإمكانيات ناصر ماهر، واصفًا إياه باللاعب المميز القادر على صناعة الفارق، لما يتمتع به من سرعة وقوة ومهارة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على قوة فريق الجيش الملكي، مشددًا على أن الأهلي مطالب باللعب بأسلوب ضاغط ومكثف من أجل تحقيق الفوز وحسم المواجهة لصالحه.

إمام عاشور الاهلي الزمالك نجوم الرياضه

الزمالك

عاجل | إعادة مباراة الزمالك وحرس الحدود

أرشيفية

رسميا.. أول دولة عربية تعلن الخميس 19 فبراير غرة شهر رمضان

ظاهرة النينو

"النينو" تسرق الشتاء.. مرتفع جوي يقلب موازين الطقس ويقلص عمر "فصل البرد"

الطفله جنى

جنى| صورة أبكت المصريين من خلف باب منزل خالها بدمياط.. ايه القصة؟

موعد رمضان 2026

18 أم 19 فبراير؟.. أول يوم رمضان 2026 في مصر رسميًا

إمام عاشور

رد فعل مثير من إمام عاشور بعد مباراة الأهلي والإسماعيلي

الفريق عمرو صقر- قائد القوات الجوية

بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية للفريق عمرو صقر قائد القوات الجوية

الدواجن

موعد انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو؟

اتحاد صناعة السيارات الألماني

قطاع السيارات الألماني يخسر عشرات الآلاف من الوظائف في 2025

مصنع

لو متعرفش.. الإسكندرية مركز مبكر لصناعة السيارات في العالم منذ عام 1927

رياضة

BYD العالمية تدخل عالم الرياضة من خلال مانشستر سيتي.. تفاصيل

بالصور

عصائر رمضان.. طريقة عمل بودرة الكركديه عناب

عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)
عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)
عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)

تعرف على مواصفات هيونداي IONIQ 9 الجديدة كليا

هيونداي IONIQ 9
هيونداي IONIQ 9
هيونداي IONIQ 9

قبل رمضان .. كيف تقلل الكافيين تدريجيًا بدون صداع أو إرهاق؟

قبل رمضان .. كيف تقلل الكافيين تدريجيًا بدون صداع أو إرهاق؟
قبل رمضان .. كيف تقلل الكافيين تدريجيًا بدون صداع أو إرهاق؟
قبل رمضان .. كيف تقلل الكافيين تدريجيًا بدون صداع أو إرهاق؟

روس يبتكرون تقنية لإعادة توظيف الإطارات المستعملة في صناعة الحديد الزهر

إطارات السيارات المستعملة
إطارات السيارات المستعملة
إطارات السيارات المستعملة

إبستين

كشف مخطط 2011.. إبستين متهم بإشعال فوضى الشرق الأوسط

انهيار الهام شاهين

انهيار إلهام شاهين يهزّ اللوكيشن.. والدموع تتحول لتريند

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

