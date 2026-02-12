نقيب الإعلاميين يهنئ ضياء رشوان بمناسبة اختياره وزيرًا للإعلام

تقدم النائب الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين، بخالص التهنئة إلى الكاتب الصحفي الأستاذ ضياء رشوان بمناسبة اختياره وزيرًا للإعلام، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في مهامه الجديدة.

وأكد نقيب الإعلاميين أن هذا الاختيار يعكس ثقة القيادة السياسية في الكفاءات الوطنية والخبرات الإعلامية الكبيرة التي يتمتع بها رشوان، لما له من تاريخ مهني حافل وإسهامات بارزة في دعم وتطوير العمل الإعلامي والصحفي في مصر.

وقال الدكتور طارق سعده إنه يشعر بالتفاؤل لتولي الوزير ضياء رشوان حقيبة الإعلام، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون والتكامل والتناغم بما يخدم مصلحة الإعلام والإعلاميين والدولة المصرية.

وأعرب"سعده" عن تمنياته بأن يشهد ملف الإعلام خلال المرحلة المقبلة مزيدًا من التطوير والازدهار، بما يواكب تطلعات الدولة المصرية ويعزز من دور الإعلام في نشر الوعي وبناء الإنسان.