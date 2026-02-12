قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الاحتلال يسمح لميليشيا أبو شباب تفتيش المسافرين في معبر رفح
الستر اتشال عنا في لحظة.. لقاء الخميسي تروي كواليس زواج عبد المنصف الثاني
السيناتور ليندسي جراهام: ترامب ونتنياهو يسعيان إلى السلام والاستقرار
اللي بيعملوه إعجاز.. إبراهيم عبد الجواد يتغنى بلاعبي الزمالك
أسعار الحديد عالميا ومحليا اليوم الخميس 12-2-2026
تجربة احترافية أم الزمالك؟.. ديانج يرفض التجديد مع الأهلي
السودان.. مصرع 15 شخصاً في غرق عبّارة نيلية
انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة التنف السورية
ملك التمريرات الحاسمة.. جماهير ليفربول تشيد بصلاح بعد مباراة سندرلاند
مسيرات لعصابات مخدرات مكسيكية تخترق أجواء تكساس.. وتحرك عسكري أمريكي فوري
سير السعودية تقترب من إطلاق أولى سياراتها الكهربائية
ضجة في البرازيل.. أستاذ جامعي يكشف صلة إبستين باللوبي اليهودي
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار العالم

السيناتور ليندسي جراهام: ترامب ونتنياهو يسعيان إلى السلام والاستقرار

نتنياهو و ترامب
نتنياهو و ترامب
فرناس حفظي

غرد السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام، العضو في الحزب الجمهوري، عقب الاجتماع المشترك بين رئيس الوزراء الإسرائيلي  بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلاً: "عقد الرئيس ترامب ورئيس وزراء أقوى حلفاء أمريكا اجتماعاً مثمراً تناول سبل المضي قدماً في الشرق الأوسط، ولا سيما فيما يتعلق بالتهديد الإيراني".

وأضاف جراهام: "اطمئنوا، فهذان الرجلان قائدان قويان يسعيان إلى السلام والاستقرار، ولكن بصدق لا بزيف، نسأل الله أن يمنحهما الحكمة والعزيمة على السير في طريق الحق والثبات في وجه قوى الظلام".

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إصراره على استمرار المفاوضات مع إيران، مشددًا على أن الخيار الدبلوماسي لا يزال مطروحًا بقوة، رغم حساسية المرحلة والتوترات الإقليمية.

وفي تصريحات عقب اجتماعه مع نتنياهو، وصف ترامب اللقاء بأنه "جيد جدًا"، موضحًا أنهما ناقشا ما وصفه بـ"التقدم الهائل" المحرز في غزة والمنطقة بشكل عام، إلى جانب التطورات المتعلقة بالملف الإيراني.

السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

