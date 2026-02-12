السيناتور ليندسي جراهام: ترامب ونتنياهو يسعيان إلى السلام والاستقرار

غرد السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام، العضو في الحزب الجمهوري، عقب الاجتماع المشترك بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلاً: "عقد الرئيس ترامب ورئيس وزراء أقوى حلفاء أمريكا اجتماعاً مثمراً تناول سبل المضي قدماً في الشرق الأوسط، ولا سيما فيما يتعلق بالتهديد الإيراني".

وأضاف جراهام: "اطمئنوا، فهذان الرجلان قائدان قويان يسعيان إلى السلام والاستقرار، ولكن بصدق لا بزيف، نسأل الله أن يمنحهما الحكمة والعزيمة على السير في طريق الحق والثبات في وجه قوى الظلام".

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إصراره على استمرار المفاوضات مع إيران، مشددًا على أن الخيار الدبلوماسي لا يزال مطروحًا بقوة، رغم حساسية المرحلة والتوترات الإقليمية.

وفي تصريحات عقب اجتماعه مع نتنياهو، وصف ترامب اللقاء بأنه "جيد جدًا"، موضحًا أنهما ناقشا ما وصفه بـ"التقدم الهائل" المحرز في غزة والمنطقة بشكل عام، إلى جانب التطورات المتعلقة بالملف الإيراني.