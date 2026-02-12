حرب لا تنتهي.. كييف تتعرض لهجوم صاروخي روسي

قال مسؤول عسكري أوكراني إن كييف تتعرض لهجوم صاروخي روسي، وأفاد شهود عيان لوكالة رويترز للأنباء بوقوع انفجارات في أنحاء المدينة.

في وقت سابق، أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، على عدم استعداده لعقد أي لقاء لحل النزاع في أوكرانيا على أراضي روسيا أو بيلاروس، بحسب وكالة "أوكرينفورم".

وقال زيلينسكي: "نحن مستعدون لدعم مقترحات الولايات المتحدة باللقاء في أي أراض: أمريكا، أوروبا، دول محايدة، أي دول، باستثناء الاتحاد الروسي وبيلاروس".

وجاءت تصريحات الرئيس الأوكراني رفضا صريحا لدعوة بوتين الذي سبق أن قال: "إذا كان زيلينسكي مستعدا للقاء، فليأتِ إلى موسكو".

وكان زيلينسكي قد صرح بشكل متناقض سابقا بأنه مستعد للقاء "بأي شكل"، قبل أن يحدد موقفه باستثناء الأراضي الروسية والبيلاروسية.

يأتي هذا الموقف بالتزامن مع أنباء عن مفاوضات غير معلنة، حيث أفادت صحيفة "تايمز أوف أوكرانيا"، الأربعاء، نقلا عن مصادر، بأن كييف تدرس إمكانية إرسال وفد إلى موسكو لإجراء مفاوضات حول التسوية في أوكرانيا.

يُذكر أن جولتين من المفاوضات حول أوكرانيا عُقدتا في أبو ظبي، الأولى في 23-24 يناير والثانية في 4-5 فبراير، بمشاركة وفود روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، وجرت بشكل مغلق دون حضور الصحافة.