حرب لا تنتهي.. كييف تتعرض لهجوم صاروخي روسي
الاحتلال يسمح لميليشيا أبو شباب تفتيش المسافرين في معبر رفح
الستر اتشال عنا في لحظة.. لقاء الخميسي تروي كواليس زواج عبد المنصف الثاني
السيناتور ليندسي جراهام: ترامب ونتنياهو يسعيان إلى السلام والاستقرار
اللي بيعملوه إعجاز.. إبراهيم عبد الجواد يتغنى بلاعبي الزمالك
أسعار الحديد عالميا ومحليا اليوم الخميس 12-2-2026
تجربة احترافية أم الزمالك؟.. ديانج يرفض التجديد مع الأهلي
السودان.. مصرع 15 شخصاً في غرق عبّارة نيلية
انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة التنف السورية
ملك التمريرات الحاسمة.. جماهير ليفربول تشيد بصلاح بعد مباراة سندرلاند
مسيرات لعصابات مخدرات مكسيكية تخترق أجواء تكساس.. وتحرك عسكري أمريكي فوري
سير السعودية تقترب من إطلاق أولى سياراتها الكهربائية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الاحتلال يسمح لميليشيا أبو شباب تفتيش المسافرين في معبر رفح

معبر رفح
فرناس حفظي

أفادت هيئة البث العبرية الرسمية، مساء الأربعاء، بأن السلطات الإسرائيلية سمحت لعناصر تابعة لما يُعرف بـ"ميليشيا أبو شباب" بالمشاركة في عمليات تفتيش الفلسطينيين القادمين والمغادرين عبر معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني.


وذكرت قناة "كان" الإسرائيلية أن عناصر المجموعة يطمحون إلى تولي هذه المهمة بصورة دائمة خلال الفترة المقبلة.


وأظهرت صورة التُقطت مطلع الأسبوع في الجانب الفلسطيني من المعبر، غسان الدهيني، الذي يُقال إنه يتزعم ميليشيا "أبو شباب"، برفقة عدد من المسلحين التابعين له.


وبحسب المعطيات التي أوردها التقرير، ينتشر عناصر الميليشيا في محيط المعبر الواقع ضمن منطقة تخضع للمسؤولية الإسرائيلية، وذلك بموافقة مباشرة من الجانب الإسرائيلي.

كما أشار التقرير إلى احتمال منحهم صلاحية إجراء عمليات تفتيش جسدي لبعض المشتبه بهم أثناء دخولهم إلى قطاع غزة.


وفي سياق متصل، كانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية قد كشفت، الجمعة الماضية، أن إسرائيل تقدم دعما سريا لميليشيات مسلحة داخل قطاع غزة، يشمل تمويلًا وتسليحًا وحماية ميدانية، بهدف استخدامها في مواجهة حركة "حماس"، خاصة في المناطق التي ينتشر فيها الجيش الإسرائيلي بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.


وأضافت الصحيفة أن هذه المجموعات تُكلف بمهام محددة، من بينها الملاحقة والاعتقال، والبحث عن عناصر من "حماس" داخل الأنفاق أو بين الأنقاض.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أقر في يونيو 2025 بتسليح ميليشيات داخل غزة لاستخدامها ضد "حماس".


وفي ديسمبر الماضي، تناقلت وسائل إعلام عبرية أنباء عن مقتل ياسر أبو شباب، الزعيم السابق للمجموعة، خلال اشتباكات عشائرية داخل القطاع، وهو ما أكدته قبيلة الترابين التي ينتمي إليها، معتبرة أن مقتله أنهى صفحة مثيرة للجدل في تاريخ العائلة.


يُذكر أن إسرائيل أعادت، في 2 فبراير 2026، فتح الجانب الفلسطيني من معبر رفح الذي كانت قد سيطرت عليه منذ مايو 2024، وذلك بصورة محدودة للغاية وتحت قيود مشددة.


وكان من المفترض إعادة تشغيل المعبر خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، غير أن ذلك لم يتم في حينه.

