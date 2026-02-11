قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيران: سندافع عن سيادتنا مهما كلفنا الأمر
مجنون من لا يحب الزمالك.. إعلامي يتغزل في الأبيض بعد الفوز على سموحة
من الثقيل إلى الخفيف.. مسئول بمجلس السلام يكشف خطة نزع سلاح حماس
هاني رمزي: رحيل دونجا وناصر ماهر أثر سلبًا على الزمالك.. وفرص الفوز بالدوري «محدودة»
بأسيست محمد صلاح .. ليفربول يهزم سندرلاند بهدف يتيم في البريميرليج
السفارة الأمريكية في القدس: لا خطط لافتتاح فرع قنصلي في مستوطنة "إفرات"
موعد رمضان 2026 في مصر.. البحوث الفلكية تكشف عدد أيام الصيام
بيرنلي يفوز على كريستال بالاس 3-2 في الدوري الإنجليزي
خبير: أهم تحدي اقتصادي لدينا الآن هو ثقة المستثمر في استقرار السياسة الاقتصادية بمصر
خالد أبوبكر: الأمن في مصر «أغلى سلعة».. وميزة لا تتكرّر في دول كبرى
عماد الدين حسين: لم يكن هناك مفاجآت كثيرة في التعديل الوزاري
عماد الدين حسين: تنفيذ الحكومة التكليفات الرئاسية سيكون بداية إصلاح شامل
توك شو

إعلامي يثير علامات استفهام عن ترحيب حماس بإرسال قوة حفظ سلام دولية إلى غزة

محمد البدوي

أثار الإعلامي أسامة كمال عدة علامات استفهام حول إعلان حركة حماس ترحيبها بإرسال قوة حفظ سلام دولية إلى قطاع غزة، لافتًا إلى أن الحديث عن مشاركة نحو 8 آلاف جندي من إندونيسيا ضمن قوة يُتداول أن يصل قوامها إلى 20 ألف عنصر يطرح تساؤلات حول طبيعة التوازن داخل هذه القوة وخلفيات تشكيلها، خاصة إذا استحوذت دولة واحدة على نسبة كبيرة من قوامها.

الجهة الأممية المختصة

وأوضح كمال أن مسألة تشكيل أي قوة دولية لحفظ السلام يجب أن تخضع لقرارات واضحة من الجهة الأممية المختصة، مشددًا على أن تركيبة القوة وتوزيع عناصرها ينبغي أن تتم وفق أطر قانونية ودولية معلنة، بعيدًا عن أي ترتيبات غامضة.

 وأشار إلى أن الجدل يتصاعد في ظل تداول أحاديث سابقة عن سيناريوهات تتعلق بنقل فلسطينيين إلى جزر في إندونيسيا، ما يضفي حساسية إضافية على مسألة مشاركة جاكرتا بهذا الحجم.

مطالب موجهة إلى واشنطن

وفي سياق متصل، كشف كمال عن تقارير صحفية أمريكية تحدثت عن مطالب موجهة إلى واشنطن بالضغط على حماس لتسليم الأسلحة القادرة على استهداف إسرائيل، مع طرح مقترح يسمح مؤقتًا بالاحتفاظ ببعض الأسلحة الخفيفة، ضمن خطة يجري بحثها مع أطراف دولية. 

في المقابل، تتمسك إسرائيل بموقف رافض لأي صيغة لا تنتهي بنزع سلاح كامل.

كما لفت إلى أن الزيارة السابعة لرئيس وزراء الاحتلال إلى واشنطن تعكس مساعٍ متواصلة لدفع الإدارة الأمريكية نحو توسيع نطاق التفاوض مع إيران، بحيث لا يقتصر على الملف النووي فقط، بل يمتد ليشمل برنامجها الصاروخي ودعمها لحلفائها في المنطقة، في ظل مخاوف إسرائيلية من الاكتفاء باتفاق محدود لا يعالج هذه القضايا الجوهرية.

أسامة كمال حماس حركة حماس الاحتلال جيش الاحتلال

سعر لادا جرانتا 2020 المستعملة

خالد سليم بين هند صبري وحنان مطاوع في رمضان 2026

جل الألوفيرا قد يساعد في علاج الزهايمر.. دراسة تكشف دور مادة بداخله تدعم الذاكرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

