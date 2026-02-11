إعلامي يثير علامات استفهام عن ترحيب حماس بإرسال قوة حفظ سلام دولية إلى غزة

أثار الإعلامي أسامة كمال عدة علامات استفهام حول إعلان حركة حماس ترحيبها بإرسال قوة حفظ سلام دولية إلى قطاع غزة، لافتًا إلى أن الحديث عن مشاركة نحو 8 آلاف جندي من إندونيسيا ضمن قوة يُتداول أن يصل قوامها إلى 20 ألف عنصر يطرح تساؤلات حول طبيعة التوازن داخل هذه القوة وخلفيات تشكيلها، خاصة إذا استحوذت دولة واحدة على نسبة كبيرة من قوامها.

الجهة الأممية المختصة

وأوضح كمال أن مسألة تشكيل أي قوة دولية لحفظ السلام يجب أن تخضع لقرارات واضحة من الجهة الأممية المختصة، مشددًا على أن تركيبة القوة وتوزيع عناصرها ينبغي أن تتم وفق أطر قانونية ودولية معلنة، بعيدًا عن أي ترتيبات غامضة.

وأشار إلى أن الجدل يتصاعد في ظل تداول أحاديث سابقة عن سيناريوهات تتعلق بنقل فلسطينيين إلى جزر في إندونيسيا، ما يضفي حساسية إضافية على مسألة مشاركة جاكرتا بهذا الحجم.

مطالب موجهة إلى واشنطن

وفي سياق متصل، كشف كمال عن تقارير صحفية أمريكية تحدثت عن مطالب موجهة إلى واشنطن بالضغط على حماس لتسليم الأسلحة القادرة على استهداف إسرائيل، مع طرح مقترح يسمح مؤقتًا بالاحتفاظ ببعض الأسلحة الخفيفة، ضمن خطة يجري بحثها مع أطراف دولية.

في المقابل، تتمسك إسرائيل بموقف رافض لأي صيغة لا تنتهي بنزع سلاح كامل.

كما لفت إلى أن الزيارة السابعة لرئيس وزراء الاحتلال إلى واشنطن تعكس مساعٍ متواصلة لدفع الإدارة الأمريكية نحو توسيع نطاق التفاوض مع إيران، بحيث لا يقتصر على الملف النووي فقط، بل يمتد ليشمل برنامجها الصاروخي ودعمها لحلفائها في المنطقة، في ظل مخاوف إسرائيلية من الاكتفاء باتفاق محدود لا يعالج هذه القضايا الجوهرية.