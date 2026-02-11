قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

وفد من حماس يلتقي لاريجاني في الدوحة لبحث أوضاع قطاع غزة

هاجر رزق

عقد رئيس المجلس القيادي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" محمد درويش، ووفد من قيادة الحركة كان من بينهم رئيس منطقة الخارج خالد مشعل، لقاءً مع أمين عام المجلس الأعلى الإيراني علي لاريجاني، اليوم الأربعاء في العاصمة القطرية الدوحة، لبحث آخر التطورات السياسية في المنطقة، ومستجدات الأوضاع في قطاع غزة.

وقدّم درويش خلال اللقاء، بحسب ما نشر على الموقع الرسمي للحركة، عرضًا شاملًا للوضع الميداني والإنساني في القطاع، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الاحتلال يواصل "انتهاكاته بحق المدنيين" وتنصّله من بنود اتفاق وقف إطلاق النار. وأكد حرص الحركة على الالتزام بالاتفاق وتجنب العودة إلى المواجهة، مشددًا على أن المقاومة "تتحمل مسؤولياتها الوطنية" في حماية السكان وضمان وصول المساعدات الإنسانية.


 وتناول الجانبان التصعيد المتواصل في القدس والضفة الغربية، بما في ذلك مصادقة برلمان الاحتلال "الكنيست" على قرارات تتعلق بضم أراضٍ من الضفة، وهي خطوات وصفتها الحركة بأنها "تمسّ الحقوق الوطنية الفلسطينية".


وجدد درويش خلال اللقاء تضامن "حماس" مع إيران ورفضها لأي اعتداء يستهدف أراضيها، معتبرًا أن أي تصعيد في المنطقة من شأنه تهديد الأمن والاستقرار الإقليمي.

و من جانبه، أطلع لاريجاني وفد الحركة على آخر المستجدات المتعلقة بالمشهد الداخلي الإيراني والمفاوضات الجارية مع الجانب الأميركي، مؤكدًا موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية. وأشاد بصمود الفلسطينيين وتضحياتهم، مشددًا على استمرار دعم طهران لهم في مختلف الساحات.

حماس علي لاريجاني محمد درويش التطورات السياسية غزة الضفة

