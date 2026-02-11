التاريخ لن يرحمكم.. ناقد رياضي ينتقد مجلس إدارة نادي الزمالك

انتقد الناقد الرياضى أحمد الهواري، تصرفات مجلس إدارة نادي الزمالك في الفترة الأخيرة، قائلا: “التصرفات غير مقبولة الحقيقة”.

وكتب الهواري عبر حسابه على “فيسبوك”: “أسوأ مجلس إدارة في تاريخ النادي والأندية المصرية كلها.. التاريخ لن يرحمكم.. ومش هيفتكركم غير بكل سوء”.

وفي سياق آخر، أعلن معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك عن تشكيل فريقه في مواجهة سموحة، اليوم، في الجولة الـ 18 من بطولة دوري nile، المقرر إقامتها على ملعب هيئة قناة السويس.

وجاء تشكيل الزمالك للمباراة كالتالي:

حراسة المرمى : مهدي سليمان .

خط الدفاع : أحمد عبد الرحيم " إيشو" – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إبراهيم.

خط الوسط : السيد أسامة – محمد شحاتة – محمد السيد.

خط الهجوم : شيكو بانزا – سيف الجزيري – خوان بيزيرا.

ويحتل نادي الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 28 نقطة من 14 مباراة، من خلال الفوز في 8 لقاءات، والتعادل في 4، بينما خسر في مباراتين.

بينما يحتل سموحة المركز الخامس برصيد 25 نقطة، من أصل 15 مباراة، من خلال الفوز في 6 والتعادل في 7 مواجهات، وخسر في مباراتين.