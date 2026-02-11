قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استحالة التحقق من الذ-ب-ح الإسلامي.. تحذير من اتحاد المنتجين قبل شراء الدواجن المستوردة| خاص
بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية للفريق عمرو صقر قائد القوات الجوية
محتجون خارج البيت الأبيض يصفون نتنياهو بـ مجرم حرب
الرئيس السيسي يصدر قرارا بترقية قائد القوات البحرية وقائد القوات الجوية إلى رتبة الفريق
موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على الإسماعيلي
أحمد موسى: الحكومة الجديدة مكلفة باستكمال مسيرة التنمية وتنفيذ الملفات بكفاءة عالية
أحمد موسى: استمرار مدبولي ليس من فراغ وننتظر الإبداع
رسائل ييس توروب لجماهير الأهلي بعد الفوز علي الإسماعيلي
حلال بحالة واحدة.. أمين الإفتاء يوضح حكم حرق أسعار السلعة في البيع
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الزمالك وسموحة
بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية للفريق محمود فوزي قائد القوات البحرية
أحمد موسى: الجيش المصري من أقوى الجيوش عالميا
رياضة

التاريخ لن يرحمكم.. ناقد رياضي ينتقد مجلس إدارة نادي الزمالك

محمد بدران   -  
علا محمد

انتقد الناقد الرياضى أحمد الهواري، تصرفات مجلس إدارة نادي الزمالك في الفترة الأخيرة، قائلا: “التصرفات غير مقبولة الحقيقة”.

وكتب الهواري عبر حسابه على “فيسبوك”: “أسوأ مجلس إدارة في تاريخ النادي والأندية المصرية كلها.. التاريخ لن يرحمكم.. ومش هيفتكركم غير بكل سوء”.

وفي سياق آخر، أعلن معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك عن تشكيل فريقه في مواجهة سموحة، اليوم، في الجولة الـ 18 من بطولة دوري nile، المقرر إقامتها على ملعب هيئة قناة السويس.

وجاء تشكيل الزمالك للمباراة كالتالي: 

حراسة المرمى : مهدي سليمان .

خط الدفاع : أحمد عبد الرحيم " إيشو" – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إبراهيم.

خط الوسط : السيد أسامة – محمد شحاتة – محمد السيد.

خط الهجوم : شيكو بانزا – سيف الجزيري – خوان بيزيرا.

ويحتل نادي الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 28 نقطة من 14 مباراة، من خلال الفوز في 8 لقاءات، والتعادل في 4، بينما خسر في مباراتين.

بينما يحتل سموحة المركز الخامس برصيد 25 نقطة، من أصل 15 مباراة، من خلال الفوز في 6 والتعادل في 7 مواجهات، وخسر في مباراتين.

