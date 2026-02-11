إعلامي يكشف موعد عودة إمام عاشور للمشاركة فى المباريات مع الأهلى

تنتهى عقوبة إمام عاشور صانع ألعاب فريق الأهلى يوم 12 من الشهر الجارى من حيث التدريب منفردا وعدم المشاركة في المباريات مع الفريق الأحمر.

وكتب الإعلامي سيف زاهر عبر حسابه علي فيسبوك "إنتهاء عقوبة امام عاشور و يصبح جاهزا للمشاركة في مباراة الجيش الملكي"

ومن المنتظر أن يدخل إمام عاشور حسابات الجهاز الفني في اللقاء الأفريقي أمام الجيش الملكي المغربي، المقرر إقامته الأحد المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

أول مباراة لإمام مع الأهلى

ومن المقرر أن يكون إمام عاشور جاهزا لتدعيم فريق الأهلى أمام الجيش الملكى المغربى يوم الجمعة الموافق 13 من الشهر الجارى بالجولة الأخيرة من دورى المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.