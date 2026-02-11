محتاج يخس.. عمرو الدردير ينتقد اداء مهاجم الاهلي

سخر الناقد الرياضي عمرو الدردير، من أداء الأنجولي يلسين كامويش، مهاجم فريق الأهلي، خلال ظهوره مع الفريق أمام الإسماعيلي.

وكتب الدردير عبر حسابه علي فيسبوك "أنا زملكاوي وبقولك أي حد بيفهم كورة هيقولك إنه مهاجم تقيل جدًا ومحتاج يخس، ياجدع ده انفراد يضيع ده شيكوا بانزا طلع أحسن منك"

حقق فريق الاهلي الفوز على الإسماعيلي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر لبطولة الدوري المصري الممتاز.



موقف الفريقين في الدوري الممتاز

بتلك النتيجة، رفع الأهلي رصيده من النقاط إلى 30 محتلًا المركز الثالث مؤقتًا لحين لعب مباراة الزمالك وسموحة.

في حين واصل الإسماعيلي السقوط وتلقى الهزيمة الثالثة على التوالي في الدوري الممتاز؛ ليتجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز الأخير.



ويواصل نادي سيراميكا كليوباترا، تربعه حتى الآن على عرش صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، في جعبته 35 نقطة، من 16 مباراة خاضها الفريق.