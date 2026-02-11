أمير هشام يتغزل في نجوم الأهلي بعد الفوز على الإسماعيلي

حقق فريق الأهلي الفوز على الإسماعيلي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر لبطولة الدوري المصري الممتاز.



وكتب الإعلامي امير هشام عبر حسابه علي فيسبوك "فوز سهل ومنطقي للأهلي على حساب الاسماعيلي بأداء عادي، ديانج ماشاء الله عليه، بن شرقي الكورة في رجله ممتعة، كامويش بعيد،

بالعماري مبشر وواضح ثقته الكبيرة في نفسه وفي امكانياته"

موقف الفريقين في الدوري الممتاز

بتلك النتيجة، رفع الأهلي رصيده من النقاط إلى 30 محتلًا المركز الثالث مؤقتًا لحين لعب مباراة الزمالك وسموحة.

في حين واصل الإسماعيلي السقوط وتلقى الهزيمة الثالثة على التوالي في الدوري الممتاز؛ ليتجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز الأخير.



ويواصل نادي سيراميكا كليوباترا، تربعه حتى الآن على عرش صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، في جعبته 35 نقطة، من 16 مباراة خاضها الفريق.