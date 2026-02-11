الأهلي يتفوق على الإسماعيلي بثنائية بن رمضان ومرعي في الشوط الأول

أنهى النادي الأهلي الشوط الأول متقدما على منافسه الإسماعيلي بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما على إستادبرج العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري المصري.

وشهدت بداية المباراة تبادل الهجمات بين كلا الفريقين حيث نجح الإسماعيلي في شن بعض الهجمات دون تحقيق خطورة حقيقية يقابلها محاولات من الأهلي لاختراق دفاعات الإسماعيلي دون جدوى.



ونجح بن رمضان في إحراز هدف تقدم الأهلي في الدقيقة 31 بعد تمريرة من حسين الشحات ترتطم بدفاعات الإسماعيلي لتصل إلى محمد علي بن رمضان الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك.





ونجح ياسين مرعي في احراز الهدف الثاني في شباك الإسماعيلي في الدقيقة 43 بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الأهلي عن طريق بن شرقي ليسدد ياسين مرعي كرة على "الطاير" ارتطمت بعبد الكريم مصطفى لتسكن الشباك.





وخاض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :-





وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي ومحمد شكري في الدفاع، إليو ديانج ومحمد علي بن رمضان وحسين الشحات في الوسط، أشرف بن شرقي وطاهر محمد طاهر ويلسين كامويش في الهجوم

بينما خاض الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من:-

حارس مرمى.. أحمد عادل

الدفاع .. عبد الكريم مصطفى، محمد عمار، محمد نصر , عبد اللّٰه محمد.

الوسط.. محمد عبد السميع، محمد حسن، إريك تراوري ، إبراهيم النجعاوي.

الهجوم .. نادر فرج ، مروان حمدي.







