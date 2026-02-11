بنوك حكومية تتجه صعودا في أرباحها وتعزز مؤشرات النمو خلال 2025

تشهد البنوك الحكومية تحسنًا ملحوظًا في نتائج أعمالها بنهاية العام المالي 2025، مع تسجيل نمو قوي في معدلات الربحية وتوسع في الأنشطة التشغيلية وزيادة ملحوظة في حجم الأصول والودائع، بما يعكس قدرة القطاع المصرفي العام على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية وتعزيز دوره في دعم النشاط الإنتاجي وتمويل المشروعات بمختلف أحجامها. ويأتي هذا الأداء مدفوعًا بتحسن نتائج قطاعات التجزئة المصرفية وائتمان الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إدارة أكثر كفاءة للسيولة ومصادر التمويل.

وعلى سبيل المثال، أظهرت البيانات المالية لبنك القاهرة ارتفاع صافي الربح بعد الضرائب بنسبة 30% ليصل إلى 16.1 مليار جنيه بنهاية 2025، مقارنة بـ 12.4 مليار جنيه في العام السابق، كما ارتفعت الأرباح قبل الضرائب بنسبة 29%. وسجلت الإيرادات التشغيلية نموًا بنسبة 20% لتبلغ 41.5 مليار جنيه، فيما ارتفع صافي الدخل من العائد بنسبة 21%. كما زادت محفظة القروض إلى 258 مليار جنيه بنمو 13%، وارتفعت ودائع العملاء إلى 401 مليار جنيه بنسبة 14%، مع تسجيل نسبة قروض غير منتظمة عند 3.6% وتغطية بلغت 185%.

وتعكس هذه المؤشرات الأداء المالي المعلن لبنك القاهرة بنهاية العام المالي 2025، في إطار توجه البنوك الحكومية لتعزيز الربحية ودعم الاستقرار المالي.