لمنخفضي ومتوسطي الدخل| موعد طرح سكن لكل المصريين 8.. وكراسة الشروط

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن الطرح الجديد من مبادرة سكن لكل المصريين 8، الذي يتضمن نحو 37 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل.

حيث يبحث الكثير من المواطنين عن موعد الطرح، وكيفية تحميل كراسة الشروط.

تفاصيل وموعد طرح شقق سكن لكل المصريين 8

أوضحت وزارة الإسكان، أن موعد طرح شقق سكن لكل المصريين 8 لـ منخفضي ومتوسطي الدخل، من المقرر أن يكون خلال الربع الأول من العام الجاري 2026، أي قبل انتهاء شهر رمضان.

ويتم توفير شقق سكن لكل المصريين 8 جاهزة بمواصفات عالية وبنظام تقسيط طويل الأجل يصل إلى 20 عاما، وأصبحت جميع التفاصيل المتعلقة بالمواصفات والأسعار وخطوات التقديم متاحة عبر كراسة الشروط بصيغة PDF، والتي يمكن تحميلها من الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ومنصة مصر الرقمية.

ويشمل طرح شقق سكن لكل المصريين ،8 عددًا كبيرًا من الوحدات الجاهزة التشطيب بمساحات تتراوح بين 110 و116 مترا، ويتم السداد على فترة تصل إلى 20 عامًا، وبفائدة سنوية ثابتة تبلغ 12%.

رابط تحميل كراسة شروط سكن لكل المصريين 8 pdf

يمكن للمواطنون تحميل كراسة شروط سكن لكل المصريين 8 pdf عن طريق منصة مصر الرقمية من خلال الضغط على هذا الرابط هــــــنا.

ويستطيع المواطنون أيضاً تحميل كراسة شروط سكن لكل المصريين 8 pdf عن طريق الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي من خلال هذا الرابط هــــــنا.

شروط حجز شقق سكن لكل المصريين 8

ـ ألا يزيد الدخل الشهري للأسرة عن 25 ألف جنيه، وبحد أقصى 300 ألف جنيه سنويًا.

ـ الالتزام الكامل بنظام التمويل العقاري لمتوسطي الدخل.

ـ سداد مقدم جدية الحجز في الموعد المحدد، الذي يبلغ 100 ألف جنيه، على أن تُستكمل باقي الإجراءات وسداد الأقساط وفق قواعد التمويل العقاري المعتمدة.

ـ ألا يزيد الدخل الشهري للفرد عن 20 ألف جنيه، وبحد أقصى 240 ألف جنيه سنويًا.

ـ استيفاء جميع شروط الدخل المقررة بالمبادرة.

ـ أن يكون المتقدم من مستحقي الإسكان التعاوني في المحافظة المعلنة.

خطوات حجز شقق سكن لكل المصريين 8

ـ الدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من خلال هذا الرابط هـــــنا.

ـ إدخال البيانات بدقة ورفع المستندات المطلوبة وفق كراسة الشروط PDF.

ـ دفع مبلغ مقدم جدية الحجز عبر البريد أو وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة.

ـ متابعة حالة الطلب لضمان قبول الحجز وإتمام الإجراءات بنجاح.