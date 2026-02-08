قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: وثائق رسمية تؤكد صحة تحذيراتي حول محاولات زعزعة استقرار مصر
العشر الأواخر من شعبان بدأت منذ ساعات.. فهل يجوز صيام غد الإثنين؟
شبورة كثيفة وأتربة عالقة.. الأرصاد تكشف ملامح طقس الغد
تعزز اقتصادها بالعملة الصعبة.. أحمد موسى: مصر تتحول إلى قوة عالمية لإنتاج وتصدير التمور
بعد القرارات الحكومية الأخيرة .. بيان عاجل من اتحاد منتجي الدواجن
مصطفى بكري: الوزارة الجديدة ستكون لفترة محددة من الوقت.. فيديو
رئيس حزب العدل: نحتاج لحكومة لديها سياسات واضحة تجاه المواطن
هل يشترط تبييت النية كل ليلة في الصيام؟.. الإفتاء تجيب
الرئيس السيسي عن العلاقات مع الجزائر: مسيرة حافلة بالنضال والتعاون في مواجهة التحديات
رئيس الوزراء يشهد إطلاق مشروع أبراج ومارينا المونت جلالة غدا
النيابة تحقق في واقعة انتحال صفة شيخ الأزهر عبر صفحات ومجموعات وهمية
توك شو

بشرى للمواطنين بشأن إعلان سكن لكل المصريين 8.. مي عبدالحميد: التحول الرقمي عزز الشفافية

شقق الإسكان
شقق الإسكان
محمد البدوي

كشفت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن الاعتماد على التحول الرقمي والتطوير الإلكتروني داخل الصندوق أسهم بشكل كبير في تعزيز الشفافية والمصداقية في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي خلال السنوات الماضية.

طلبات للاستفادة من الخبرات

وأوضحت عبد الحميد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد أن التجربة المصرية في الإسكان الاجتماعي أصبحت محل اهتمام دولي، حيث تقدمت 28 دولة ومؤسسة بطلبات للاستفادة من الخبرات المصرية ونقل نموذج العمل المطبق في المشروع.

وأكدت أن نحو 700 ألف مواطن تم تخصيص وحدات سكنية لهم حتى الآن، مشيرة إلى أن العمل يسير بوتيرة منتظمة للوصول إلى مليون وحدة سكنية، مع تسليم نحو 10 آلاف وحدة خلال الفترة الحالية، لافتة إلى أن الصندوق يستهدف الانتهاء من قوائم المنتظرين خلال عامين.

حجم الإنفاق على المشروع

وأوضحت أن حجم الإنفاق على المشروع منذ انطلاقه بلغ نحو 290 مليار جنيه، مع وجود دعم إضافي من هيئة المجتمعات العمرانية، مؤكدة أن وحدات الإسكان الاجتماعي مدعومة بأكثر من 50% من قيمتها الحقيقية، بما يخفف العبء عن محدودي الدخل.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي إلى أن القطاع الخاص لعب دورًا محوريًا في تنفيذ المشروع، حيث تم بناء نحو 98% من الوحدات بواسطة شركات خاصة مشاركة في المنظومة.

واختتمت مي عبد الحميد تصريحاتها بالإعلان عن طرح إعلان جديد للإسكان الاجتماعي خلال العام الجاري، مؤكدة أن نحو 70 ألف مواطن تقدموا بطلبات للحصول على وحدات بديلة للإيجار القديم، دون وجود شكاوى، وإنما بعض الاستفسارات التي يجري التعامل معها وتوضيحها للمواطنين.

شقق الإسكان مي عبد الحميد صندوق الإسكان الإسكان الاجتماعي التحول الرقمي صندوق الإسكان الاجتماعي

