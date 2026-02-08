ندى موسى تتألق بفستان أسود أنيق في جلسة تصوير جديدة

لفتت الفنانة ندى موسى الأنظار بإطلالة أنيقة خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، حيث اختارت الظهور بفستان أسود راقٍ يعكس ذوقها الهادئ وحضورها اللافت.

وجاء الفستان بتصميم بسيط يعتمد على الخطوط الكلاسيكية، ما أضفى على الإطلالة لمسة من الفخامة والأنوثة في آنٍ واحد، مع اعتماد مكياج ناعم أبرز ملامحها، وتسريحة شعر منسجمة مع أجواء الجلسة.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الصور فور نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيدين بأناقة ندى وقدرتها على اختيار إطلالات تبرز جمالها بأسلوب غير متكلف.

يُذكر أن ندى موسى تحرص دائمًا على مشاركة جمهورها بلقطات من أعمالها الفنية وجلسات التصوير الخاصة بها، وهو ما يجعلها على تواصل دائم مع محبيها.