موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الخسارة أمام زيسكو بالكونفيدرالية

يواجه نادي الزمالك منافسه سموحة في الجولة الـ14 من بطولة الدوري المصري الممتاز يوم 11 نوفمبر الجاري.

وتقام مباراة الزمالك ضد سموحة، ضمن منافسات بطولة الدوري يوم الأربعاء المقبل الموافق 11 نوفمبر في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

الزمالك ضد زيسكو

حقق فريق زيسكو الزامبي الفوز على الزمالك بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وسجل فريق زيسكو الزامبي الهدف من ضربة جزاء بعد تدخل عنيف من أحمد الخضري على لاعب فريق زيسكو الزامبي في الدقيقة 61 من عمر المباراة.

كان الحكم قد ألغى هدف لزيسكو في الدقيقة 57 بداعي التسلل ليحافظ على النتيجة السلبية في المباراة.

وحاول فريق زيسكو الزامبي فرض سيطرة على الأبيض بداية من الشوط الثاني حيث استحوذوا على الكرة في نصف ملعب الزمالك حتى تسجيل الهدف.

وعاد الزمالك وانتفض بعد استقبال هدف لكن استطاع فريق زيسكو الزامبي السيطرة والخروج من المباراة بالفوز.