الآن على بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الإعدادية الأزهرية 2026

أعلن الأزهر الشريف، عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، عن نتائج الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2025/2026، حيث اعتمد وكيل الأزهر الشريف، محمد الضويني، النتائج رسميًا.



واعتمد فضيلة الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الشهادة الإعدادية الازهرية 2025-2026، فضلا عن البرنامج التأهيلى للطلاب الملحقين على الشهادة الإعدادية، إلى جانب اعتماد نتيجة الدور الثانى للشهادة الثانوية الأزهرية للمعاهد الأزهرية الخارجية.



وبلغت نسبة النجاح العامة فى الشهادة الإعدادية الأزهرية نحو 82.40%، حيث تقدم للامتحانات 206208، حضر منهم 203758، فى حين تقدم للبرنامج التأهيلى للطلاب الملحقين على الشهادة الإعدادية، 775 طالب حضر منهم 748 وبلغت نسبة النجاح 96.5٪.

كما جرى اعتماد الشهادة الابتدائية الأزهرية بنسبة نجاح 96.11%، بعد أن تقدم للامتحانات 263064 طالبًا حضر منهم 261276، فيما بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية 82.40%، حيث تقدم 206208 طلاب حضر منهم 203758.

كما شهد البرنامج التأهيلي للطلاب الملحقين بالشهادة الإعدادية نجاح 748 طالبًا من 775، بنسبة نجاح 96.5٪.





وبالنسبة للشهادة الثانوية للمعاهد الخارجية في دول تنزانيا وتشاد ونيجيريا والنيجر وإندونيسيا والعراق والصومال، فقد بلغت نسبة النجاح 52.03٪، ما يعكس استمرار جهود الأزهر في دعم العملية التعليمية ونشر منهجه الوسطي عالميًا.

خطوات الحصول على النتائج عبر بوابة الأزهر

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على نتائجهم بسهولة عبر البوابة الإلكترونية باتباع الخطوات التالية:

- الدخول على بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية. https://www.azhar.eg/

- اختيار أيقونة خدمات الأزهر الشريف.

- الضغط على نتائج الشهادات الأزهرية.

- إدخال رقم الجلوس وتحديد المنطقة الأزهرية التابع لها الطالب.

- الضغط على أيقونة استعلام لتظهر النتيجة فورًا.

ضوابط وشروط النجاح للشهادة الإعدادية

حدد قطاع المعاهد الأزهرية ضوابط النجاح في امتحانات الفصل الدراسي الأول، حيث تُحتسب 50% من درجات الطالب على امتحان الفصل الدراسي الأول، و50% على درجات الامتحانات الشهرية والتقييمات والحضور.

- يجب ألا تقل الدرجة في أي مادة عن 25%.

- يشترط للحصول على النجاح الحصول على 50% من مجموع الفصلين لكل مادة.

- يعقد امتحان الطلاب المتغيبين عن امتحانات الفصل الدراسي الأول في شهر مايو لكل مادة.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي

المجموع الكلي للفصلين الدراسيين 490 درجة (245 لكل ترم)، موزعة على المواد الأساسية:

أصول الدين: 50 درجة

اللغة العربية: 50 درجة

الرياضيات: 30 درجة

الفقه: 25 درجة

القرآن الكريم: 20 درجة

الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

العلوم: 20 درجة

اللغة الأجنبية: 20 درجة

الثقافة الإسلامية: 10 درجات

كما توجد مواد لا تضاف للمجموع مثل التربية الفنية والحاسب الآلي.



روابط مباشرة للنتائج

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية

- رابط نتيجة الشهادة الابتدائية

تتيح هذه الخطوة للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على النتائج بسهولة ويسر دون الحاجة للذهاب إلى المعاهد، ضمن جهود الأزهر الشريف في تبسيط الإجراءات وتيسير العملية التعليمية.