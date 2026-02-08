بدون إنترنت| حاسوب يعمل بالذكاء الاصطناعي.. إليك أهم مواصفاته

أطلقت شركة M5Stack الصينية حاسوبا ثوريا مكتبيا جديدا، وهو AI Pyramid Pro، والذي يجمع بين التصميم الهرمي الفريد وقوة الذكاء الاصطناعي الطرفي.

ويتيح الهاتف معالجة البيانات وإمكانية تشغيل النماذج الذكية محلياً، وذلك بشكل كامل، وذلك دون اشتراط الاتصال بالإنترنت أو الاعتماد على خوادم الحوسبة السحابية.

أما عن سعر الكمبيوتر المحمول، فهو يأتي بسعر نحو 250 دولاراً، وهو أداء قوي قد يصل إلى حوالي 24 تريليونا، ما يجعله منصة معالجة فائقة للذكاء الاصطناعي، وذلك في حجم مدمج.

ميزات حاسوب AI Pyramid Pro

على الجانب الآخر، صُمم الحاسوب ليكون مركزاً متخصصاً، وذلك لمهام الرؤية الحاسوبية وإمكانية التعرف إلى الصوت وتحليل الأجسام، والقدرة على فك تشفير لحوالي 16 بث فيديو، وذلك بدقة تصل إلى حوالي 1080 بكسل في آن واحد، وبذاكرة عشوائية قد تصل إلى 8 جيجابايت.

ويتميز AI Pyramid Pro بتوفير استهلاك الطاقة، وذلك مع ضمان خصوصية مطلقة للبيانات، والتي تتم معالجتها داخلياً دون إرسالها إلى أي خوادم خارجية، ما قد يقضي على مخاوف التجسس الرقمي أو إمكانية تسرب المعلومات.

ويستهدف الحاسوب العديد من مطوري الأنظمة الذكية والمهندسين، وذلك في العديد من المجالات والمصانع المؤتمتة وبعض أنظمة المراقبة المتقدمة، ما يوفر زمن استجابة فورياً والعديد من منافذ الاتصال المتعددة، والتي تشمل «HDMI 2.0» و«USB-A 3.0».

وبذلك، يضع جهاز AI Pyramid Pro المحمول كمعيار جديد للأجهزة التي تركز على الوظيفة والخصوصية، بعيدا عن نمط الحواسيب التقليدية، والتي تعد موجهة للألعاب أو بعض الاستخدامات المنزلية العامة.