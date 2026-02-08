لواء المشاة الآلي التركي 66 يشارك في مناورة الناتو "ستيدفاست 2026" بألمانيا

وصل لواء المشاة الآلي التركي السادس والستون، التابع لقوة رد الفعل التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، إلى قاعدة فونستورف الجوية في شمال ألمانيا ، للمشاركة في المناورة العسكرية "ستيدفاست دارت 2026".

ويشارك في الانتشار نحو 650 جنديًا تركيًا، في إطار دعم قوة رد الفعل للحلف (ARF)، التي تُعد عنصرًا أساسيًا في منظومة الردع والدفاع الجماعي للناتو، وتهدف إلى ضمان القدرة على التعزيز السريع والاستجابة المشتركة الفعّالة في منطقة أوروبا والأطلسي.

ووصلت الدفعات الأولى من وحدات اللواء إلى ألمانيا، على أن تستكمل بقية القوات والمعدات انتشارها خلال الأيام المقبلة عبر طلعات إضافية.

وتهدف مناورة ستيدفاست دارت 2026 إلى اختبار وتطوير قدرة الناتو على نشر القوات بسرعة عبر الحدود الوطنية، ودمج الوحدات متعددة الجنسيات، والعمل بكفاءة في سيناريوهات الجاهزية العالية.

وبالنسبة لتركيا، تمثل المشاركة فرصة لإبراز الجاهزية العملياتية لقواتها البرية الآلية، وقدرتها على العمل المشترك والتكامل مع قوات الحلفاء ضمن بيئة متعددة الجنسيات.

وتؤكد مشاركة تركيا بلواء المشاة الآلي 66 التزامها القوي تجاه حلف الناتو، واستعدادها لتقديم قوات برية فعالة، ودورها المحوري كحليف رئيسي في تعزيز الردع والأمن الجماعي.