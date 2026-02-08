صلاح يتحدى مرموش.. تشكيل مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

أعلن الجهازان الفنيان لناديي ليفربول ومانشستر سيتي، التشكيل الرسمي للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل، في إطار الجولة 25 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد التشكيل الأساسي تواجد الثنائي المصري عمر مرموش ومحمد صلاح في خط هجوم مانشستر سيتي وليفربول على الترتيب.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: دومينيك سوبوسلاى، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتى، ميلوس كيركيز.

خط الوسط: ريان جرافينبرج، أليكسيس ماك أليستر، فلوريان فيرتز.

خط الهجوم: هوجو إيكتيكى، محمد صلاح، وكودى جاكبو.

فيما جاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز، عبد القادر خوسانوف، مارك جويهي، نيكو أوريلي.

خط الوسط: رودري، ريان نورى ، برناردو سيلفا

خط الهجوم: سيمينيو، عمر مرموش، وإيرلينج هالاند.

يتواجد فريق مانشستر سيتي في المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 47 نقطة من 24 جولة، وبفارق 9 نقاط عن المتصدر فريق أرسنال الذي يملك 56 نقطة من 25 جولة.

بينما يحتل فريق ليفربول المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 39 نقطة من 24 جولة.