هيئة الدواء تحذر من حقن التخسيس.. تفاصيل خطيرة عن الأضرار
المراهنات المقنعة.. واعظة بوزارة الأوقاف تحذر من بعض الألعاب
تحذير من حالة الطقس غدا.. رياح ترابية على هذه المحافظات وحرارة غير مسبوقة
تحرك برلماني بسبب الزحام الشهري على ماكينات الصراف الآلي
الضويني يشهد تخريج 45 معلما ومدير معهد بإندونيسيا في أكاديمية الأزهر
الجامعة العربية تشارك في أعمال المعرض الدولي الـ16 للاختراعات بالكويت
الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين وتحذر من ظاهرة جوية غداً
القابضة للصناعات الغذائية تعلن تخفيض سعر الدواجن 5 جنيهات قبل رمضان
برئاسة مدبولي.. مصادر: الحكومة الجديدة تحلف اليمين الدستورية أمام الرئيس الأربعاء
حسن شيخ محمود: نقدر مواقف الرئيس السيسي من أجل تحقيق استقرار المنطقة
رئيس الصومال: رؤيتنا مع مصر تستند إلى القيم المشتركة وإحلال السلام
التونسي الجعايدي يرحل عن النجمة اللبناني
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

صلاح يتحدى مرموش.. تشكيل مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

مرموش
مرموش
مجدي سلامة

أعلن الجهازان الفنيان لناديي ليفربول ومانشستر سيتي، التشكيل الرسمي للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل، في إطار الجولة 25 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد التشكيل الأساسي تواجد الثنائي المصري عمر مرموش ومحمد صلاح في خط هجوم مانشستر سيتي وليفربول على الترتيب.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: دومينيك سوبوسلاى، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتى، ميلوس كيركيز.

خط الوسط: ريان جرافينبرج، أليكسيس ماك أليستر، فلوريان فيرتز.

خط الهجوم: هوجو إيكتيكى، محمد صلاح، وكودى جاكبو.

فيما جاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز، عبد القادر خوسانوف، مارك جويهي، نيكو أوريلي.

خط الوسط: رودري، ريان نورى ، برناردو سيلفا

خط الهجوم: سيمينيو، عمر مرموش، وإيرلينج هالاند.

يتواجد فريق مانشستر سيتي في المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 47 نقطة من 24 جولة، وبفارق 9 نقاط عن المتصدر فريق أرسنال الذي يملك 56 نقطة من 25 جولة.

بينما يحتل فريق ليفربول المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 39 نقطة من 24 جولة.

