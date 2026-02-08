ترامب يحذر: تزوير الانتخابات يهدد مستقبل الولايات المتحدة

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشكيكه في نزاهة الانتخابات الأميركية، محذرا من أن استمرار ما وصفه بـ"التزوير" قد يهدد مستقبل الولايات المتحدة، واعتبر ترامب أن الانتخابات في بلاده باتت "مزورة ومسروقة" ومثار سخرية على مستوى العالم.



وقال ترامب، في منشور عبر منصته الخاصة "تروث سوشيال"، إن إصلاح النظام الانتخابي أصبح أمرا لا يحتمل التأجيل، مضيفا: "إما أن نصلح الانتخابات، أو لن يبقى لنا بلد".



ودعا الرئيس الأمريكي الجمهوريين إلى توحيد صفوفهم والدفاع عما سماه "قانون إنقاذ أمريكا"، مطالبا باتخاذ إجراءات صارمة لضمان نزاهة العملية الانتخابية، وحدد ترامب في هذا السياق مجموعة من الشروط، من بينها إلزام جميع الناخبين بإبراز بطاقة هوية رسمية، وتقديم ما يثبت جنسيتهم الأمريكية عند التسجيل للتصويت.



كما شدد على رفض التصويت عبر البريد، باستثناء حالات محددة تشمل المرض أو الإعاقة أو الخدمة العسكرية أو السفر خارج البلاد.



وتأتي تصريحات ترامب في ظل الجدل المستمر داخل الولايات المتحدة بشأن قوانين الانتخابات، وسط انقسام سياسي حاد بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي حول آليات التصويت وضمان نزاهة العملية الانتخابية.