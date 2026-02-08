قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جلسة خاصة للترويج للاستثمار في التعدين المصرى بمؤتمر إندابا 2026 .. غدا
ياسمين عز لـ السيدات: تاكلي 11 شهر محشي وعايزة تخسي في رمضان
لتوجيهه ألفاظا خارجة للإعلامية ميار الببلاوي.. الشيخ محمد أبو بكر يواجه هذه العقوبة
قيادات قضائية وشخصيات عامة يقدمون واجب العزاء في المستشار ناجي شحاتة
الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة 2026.. افتح الرابط
منطقة البحر الأحمر تتوج بدرع بطل نوابغ الأزهر في نسخته الثانية
أحمد موسى: الوزراء لا يجلسون مدى الحياة.. ونشكر من أنهى مهمته
قتلوا القتيل ومشوا في جنازته.. لغز سخان البداري الذي انكشف بعد 289 يوما بأسيوط
تحذير عاجل لجميع مستخدمي آيفون.. عملية احتيال على الحسابات البنكية
برلماني أوروبي: مجلس السلام لا يمكن أن يكون بديلا للأمم المتحدة
بسبب السودان.. مجلس الأمن يعقد جلسة مشاورات مغلقة غدا
ملامح حركة المحافظين.. تغييرات في 7 محافظات لضخ دماء جديدة| خاص
قرار جديد من الزمالك بشأن مباراة سموحة وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي

حسام الحارتي

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك توفير حافلات لنقل جماهير القلعة البيضاء إلى ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، في مواجهتي سموحة بالدوري وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي في طولة كاس الكونفدرالية الأفريقية.

ويكون تحرك الحافلات من أمام مقر نادي الزمالك، يوم الأربعاء المقبل في تمام الثالثة عصرًا لنقل الجماهير لحضور لقاء سموحة في الدوري.

تتحرك الحافلات يوم السبت المقبل في الواحدة ظهرًا من أمام مقر النادي لنقل الجماهير لحضور لقاء كايزر تشيفز في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

ويتطلب اصطحاب كل مشجع سيحضر المباراتين لبطاقة "FAN وتذكرة المباراة من أجل تسهيل إجراءات الدخول إلى الملعب،

