قرار جديد من الزمالك بشأن مباراة سموحة وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك توفير حافلات لنقل جماهير القلعة البيضاء إلى ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، في مواجهتي سموحة بالدوري وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي في طولة كاس الكونفدرالية الأفريقية.

ويكون تحرك الحافلات من أمام مقر نادي الزمالك، يوم الأربعاء المقبل في تمام الثالثة عصرًا لنقل الجماهير لحضور لقاء سموحة في الدوري.

تتحرك الحافلات يوم السبت المقبل في الواحدة ظهرًا من أمام مقر النادي لنقل الجماهير لحضور لقاء كايزر تشيفز في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

ويتطلب اصطحاب كل مشجع سيحضر المباراتين لبطاقة "FAN وتذكرة المباراة من أجل تسهيل إجراءات الدخول إلى الملعب،