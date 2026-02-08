قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ سوهاج يفتتح معرض أهلا رمضان الرئيسي: لدينا 13 فرعا تغطي مدن الإقليم
أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب تراكم القمامة خلف أهرامات الجيزة: المشهد لا يليق بمصر
بالأسماء.. مصطفى بكري يكشف عن ملامح التعديل الوزاري| تعرف عليهم
أحمد موسى: التعديلات الوزارية إجراء طبيعي.. ومصر تواجه تحديات تحتاج حكومة واعية
جلسة خاصة للترويج للاستثمار في التعدين المصرى بمؤتمر إندابا 2026 .. غدا
ياسمين عز لـ السيدات: تاكلي 11 شهر محشي وعايزة تخسي في رمضان
لتوجيهه ألفاظا خارجة للإعلامية ميار الببلاوي.. الشيخ محمد أبو بكر يواجه هذه العقوبة
قيادات قضائية وشخصيات عامة يقدمون واجب العزاء في المستشار ناجي شحاتة
الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة 2026.. افتح الرابط
منطقة البحر الأحمر تتوج بدرع بطل نوابغ الأزهر في نسخته الثانية
أحمد موسى: الوزراء لا يجلسون مدى الحياة.. ونشكر من أنهى مهمته
قتلوا القتيل ومشوا في جنازته.. لغز سخان البداري الذي انكشف بعد 289 يوما بأسيوط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: التعديل الوزاري سنة حياة.. والرئيس يسير بحكمة للحفاظ على الاستقرار

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي

أكد الإعلامي أحمد موسى أن التعديل الوزاري المرتقب يأتي في إطار طبيعي وسنة حياة لا تقبل الثبات، مشددًا على أن استمرار المسؤول في منصبه ليس أمرًا أبديًا، وإنما يرتبط بإنهاء المهام المطلوبة منه.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أنه تحدث كثيرًا عن أجواء التعديل الوزاري المرتقب، قائلا: «الوزراء اللي خلصوا مهمتهم نقولهم متشكرين ودي سنة الحياة».

 المسئولية أمام الله والشعب

وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الرئيس السيسي يراعي المواطن في كل شيء وكل تحركاته، وأقسم على المسئولية أمام الله والشعب.

تحديات صعبة داخليًا

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر تواجه تحديات صعبة داخليًا وخارجيًا وتحتاج إدارة ناجحة لتجاوزها والتعامل معها، قائلا: أتعورنا في 2011 بس بفضل الله إحنا الدولة اللي خرجت سليمة.

الحفاظ على أمن واستقرار مصر

وأوضح: «عندنا قائد يرى ويتابع كل شيء، والرئيس السيسي لا يتحدث كثيرًا ولكن يعمل على مدار الساعة، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار مصر وشعبها».

وشدد الإعلامي أحمد موسى أن كل خطوة يتخذها الرئيس السيسي بمنتهى الحرص والتوازن ولا توجد تحركات انفعالية، ولكن تراعي أمن واستقرار مصر وشعبها.
 

أحمد موسى التعديل الوزاري الإعلامي أحمد موسى الرئيس السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

وزير التعليم

إلغاء أسئلة “النصوص المتحررة” في امتحانات مناهج اللغة العربية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية

مدبولي

ملامح التعديل الوزاري.. ترشيح برلماني ونائب وزير وخبير دولي ورحيل 7 وزراء| خاص

وكيل الأزهر يعتمد نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية والدور الثاني للثانوية الأزهرية للمعاهد الخارجية

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الابتدائية بنسبة نجاح 96.11% والإعدادية 82.40%

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية.. استعلم الآن

الرئيس السيسي

برئاسة مدبولي.. مصادر: الحكومة الجديدة تحلف اليمين الدستورية أمام الرئيس الأربعاء

نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

مشغولات ذهبية

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم .. وهذا ثمن الجنيه

ترشيحاتنا

الفنانة جيهان خليل

جيهان خليل بوجهين مختلفين في دراما رمضان 2026

أسرة مسلسل "إعلام وراثة" تنتقل إلى القاهرة الجديدة

أسرة مسلسل "إعلام وراثة" تنتقل إلى القاهرة الجديدة

الفنانة هالة فاخر

هالة فاخر تكشف لـ صدى البلد شخصيتها في مسلسل السوق الحرة| فيديو

بالصور

ندى إيلانير.. هكذا تظهر ويزو في مسلسل السوق الحرة رمضان 2026

ويزو
ويزو
ويزو

دراما رمضان 2026 .. طرح البوسترات الفردية لأبطال مسلسل بيبو

كزبرة
كزبرة
كزبرة

إيقاف المطربة دنيا الألفي شهرين وتغريمها 50 ألف جنيه وتعتذر لنقابة الموسيقيين

دنيا الألفى
دنيا الألفى
دنيا الألفى

وصفات طبيعية للعناية بالبشرة

وصفات طبيعية للعناية بالبشرة
وصفات طبيعية للعناية بالبشرة
وصفات طبيعية للعناية بالبشرة

فيديو

مدمني الألعاب الإلكترونية

أماكن عيادات الدعم النفسي لمدمني الإنترنت.. متحدث الصحة يكشف عنها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد