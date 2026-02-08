أحمد موسى: التعديل الوزاري سنة حياة.. والرئيس يسير بحكمة للحفاظ على الاستقرار

أكد الإعلامي أحمد موسى أن التعديل الوزاري المرتقب يأتي في إطار طبيعي وسنة حياة لا تقبل الثبات، مشددًا على أن استمرار المسؤول في منصبه ليس أمرًا أبديًا، وإنما يرتبط بإنهاء المهام المطلوبة منه.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أنه تحدث كثيرًا عن أجواء التعديل الوزاري المرتقب، قائلا: «الوزراء اللي خلصوا مهمتهم نقولهم متشكرين ودي سنة الحياة».

المسئولية أمام الله والشعب

وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الرئيس السيسي يراعي المواطن في كل شيء وكل تحركاته، وأقسم على المسئولية أمام الله والشعب.

تحديات صعبة داخليًا

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر تواجه تحديات صعبة داخليًا وخارجيًا وتحتاج إدارة ناجحة لتجاوزها والتعامل معها، قائلا: أتعورنا في 2011 بس بفضل الله إحنا الدولة اللي خرجت سليمة.

الحفاظ على أمن واستقرار مصر

وأوضح: «عندنا قائد يرى ويتابع كل شيء، والرئيس السيسي لا يتحدث كثيرًا ولكن يعمل على مدار الساعة، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار مصر وشعبها».

وشدد الإعلامي أحمد موسى أن كل خطوة يتخذها الرئيس السيسي بمنتهى الحرص والتوازن ولا توجد تحركات انفعالية، ولكن تراعي أمن واستقرار مصر وشعبها.

