أخبار التوك شو | أحمد موسى يطالب الحكومة باستيراد شحنة دواجن قبل رمضان لخفض الأسعار.. واجتماع مُرتقب لمجلس سلام غزة

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

المرتب نزل .. الفراخ ولعت | اشتباك على الهواء بين لميس الحديدي واتحاد منتجي الدواجن

شهدت حلقة برنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار نقاشًا حادًا حول أسباب ارتفاع أسعار الدواجن خلال الأيام الماضية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان ، بين لميس الحديدي والدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن.

وزير التموين: مصر تستهلك ما يقارب 20 مليون طن قمح

قال الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، إن جهاز مستقبل مصر جزء من منظومة الأمن الغذائي التي تتكون من وزارة الزراعة وجهاز مستقبل مصر ووزارة التموين وهي الجهات المسؤولة عن الأمن الغذائي في مصر.

هل يرفع تصدير السكر الأسعار محليًا؟ الغرف التجارية توضح

حسم الدكتور علاء عز، مستشار رئيس اتحاد عام الغرف التجارية، الجدل المثار حول قرار السماح بتصدير فائض السكر، وما إذا كان قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في السوق المحلية، مؤكدًا أن هذا التخوف غير مبرر في الوقت الحالي ولا يعكس واقع السوق.

الصحة: لم تُسجَّل أي حالة تبرع بأعضاء من متوفين حتى الآن.. والقبول المجتمعي التحدي الأكبر

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أنه لم يتم تنفيذ أي عملية نقل عضو من متوفى إلى حي في مصر حتى الآن.

مدير مكتبة الإسكندرية : الطبقة الوسطى في مصر تشهد حالة من التفتت

أكد الدكتور أحمد زايد، عالم الاجتماع السياسي ومدير مكتبة الإسكندرية، أن الطبقة الوسطى في مصر تشهد حاليًا حالة من التفتت وعدم التجانس على خلفية تغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية خلال العقود الأخيرة.

رائد زراعة الكبد: التبرع بالأنسجة محسوم دينيًا ولا داعي لإثارة الجدل من جديد

علّق الدكتور محمود المتيني، رائد زراعة الكبد في مصر والشرق الأوسط ورئيس جامعة عين شمس الأسبق، على الجدل المثار بشأن مقترح تأسيس بنك وطني للأنسجة البشرية وتيسير إجراءات التبرع بالأنسجة بعد الوفاة، مؤكدًا أن مسألة التبرع بالأنسجة محسومة دينيًا وقانونيًا منذ صدور قانون التبرع بالأعضاء في وقت سابق، ولا يوجد مبرر لإعادة فتح الجدل من جديد.

مدير مكتبة الإسكندرية : السوشيال ميديا خطر يهدد المجتمع وتؤثر سلبا على الأطفال

كشف الدكتور أحمد زايد، عالم الاجتماع السياسي ومدير مكتبة الإسكندرية، أن المجال العام لا بد أن يخضع للتدبر العقلي من أجل صالح المواطنين، متسائلا: هل المصالح الشخصية منزوعة من العمل الحزبي.

أحمد موسى: المصابون الفلسطينيون يوجهون الشكر لمصر على تقديم الخدمات الطبية لهم

علق الإعلامي أحمد موسى، على تفقد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، معبر رفح لمتابعة سير الخدمات الطبية المقدمة للمصابين الفلسطينيين .

أحمد موسى يطالب الحكومة باستيراد شحنة دواجن قبل رمضان لخفض الأسعار

طالب الإعلامي أحمد موسى، الحكومة باستيراد شحنة دواجن قبل رمضان لخفض الأسعار.

بدعوة أمريكية.. اجتماع مُرتقب لمجلس سلام غزة

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا بعنوان "اجتماع مرتقب لمجلس سلام غزة"، أشارت فيه إلى أن الولايات المتحدة ترغب في تسريع تطبيق بنود خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قطاع غزة.