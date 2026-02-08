سنجاب يقتحم مباراة هال سيتي و«بريستول» مرتين .. والجماهير تتفاعل معه | شاهد

شهدت مواجهة نادي هال سيتي أمام بريستول سيتي ضمن دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب" توقف المباراة مرتين بسبب اقتحام سنجاب أرضية الملعب.

وكان هال سيتي متأخراً بنتيجة 3-1 على ملعبه، قبل أن يتوقف اللعب للمرة الأولى بسبب دخول السنجاب.

وفي الدقيقة 54، كتب نادي هال عبر حسابه على منصة "إكس": "توقف اللعب بسبب سنجاب مُزعج".

وبدا أن بعض اللاعبين تعاملوا مع الموقف بروح مرحة، بينما كان السنجاب يركض عبر أرضية الملعب بحرية. وعُوِد اللعب سريعاً، إلا أن السنجاب عاد بعد خمس دقائق فقط، مما أضاف لمسة كوميدية للمباراة.

ورغم تأخر فريقهم 3-1، أبدى مشجعو هال سيتي استمتاعهم بالمشهد، خاصة عندما عبر السنجاب خط المرمى، حيث هتف كثيرون بحماس كما لو أن فريقهم قد سجّل هدفاً، وفقاً لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

شاهد الفيديو:

https://x.com/i/status/2020169276917998054

https://x.com/i/status/2020169276917998054

على الصعيد الرياضي، افتتح هال سيتي التسجيل في الدقيقة 24 عبر أولي ماكبيرني، وكان مشجعو الفريق المضيف يأملون في استغلال تراجع معنويات بريستول سيتي بعد خسارته الثقيلة 5-0 أمام ديربي كاونتي في نهاية الأسبوع الماضي.

لكن بريستول سيتي رد بقوة، وتمكن من قلب النتيجة مؤقتاً إلى 2-1 بنهاية الشوط الأول، بفضل هدفي روب أتكينسون وروس ماكروري. وفي الشوط الثاني، عزز إميل ريس ياكوبسن النتيجة إلى 3-1 بعد خمس دقائق من انطلاقه.

وقلّص هال سيتي الفارق في الدقيقة 78 عن طريق كيران دويل، إلا أن بريستول سيتي صمد حتى النهاية وحقق الفوز بنتيجة 3-2.