موعد شهر رمضان 2026 .. الأربعاء أم الخميس؟ دار الإفتاء تحدد الموعد الصحيح

متى موعد شهر رمضان 2026؟ فهو من أكثر المواعيد التي تشغل ذهن كل مسلم، وما أجمل أن ننتظر رمضان 2026 شوقًا وحبًا في شهر رمضان شهر الصيام والغفران، والعتق من النيران، وبدأ العد التنازلي لشهر رمضان 2026، ووفقًا للحسابات الفلكية، يوافق موعد شهر رمضان 2026 الأربعاء 18 فبراير 2026، ويتم استطلاع شهر رمضان في اليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان، لتحديد أول أيام الشهر الكريم وفقًا للرؤية الشرعية التي تحددها دار الإفتاء المصرية.



متى يبدأ شهر رمضان 2026؟

أعلنت دار الإفتاء المصرية، بث مراسم استطلاع هلال شهر رمضان المبارك على الهواء مباشرة، في إطار تقاليدها السنوية لإعلان بدايات الشهور الهجرية.

وأوضحت دار الإفتاء، في بيان رسمي، أنها تستطلع هلال شهر رمضان من خلال 7 لجان شرعية وعلمية منتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، تضم متخصصين من دار الإفتاء وهيئة المساحة المصرية والمعهد القومي للبحوث الفلكية، وذلك وفق الضوابط الشرعية والمعايير العلمية المعتمدة في تحري رؤية الهلال.

وأكدت دار الإفتاء، أن نتيجة استطلاع هلال رمضان ستُذاع مباشرة على الهواء، بما يتيح للمواطنين متابعة الإعلان الرسمي في أجواء روحانية تزامنًا مع استقبال الشهر الكريم، مشيرة إلى أن برنامج الاحتفال المصاحب لمراسم الإعلان يتضمن عددًا من الفعاليات الدينية والإعلامية.

موعد شهر رمضان فلكيا

نبه المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إلى أن إعلان الموعد الرسمي لأول أيام شهر رمضان يظل اختصاصًا أصيلًا لدار الإفتاء ومفتي الجمهورية، ويتم وفق الضوابط الشرعية المعتمدة، بعد استطلاع الهلال والتأكد من ثبوت رؤيته من عدمها بالعين المجردة أو بالوسائل الفلكية المساعدة.

متى رمضان 2026 ومتى ينتهي

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، توقعاته حول بداية شهر رمضان 2026 ، حيث أشارت التوقعات إلى أن يوم الأربعاء 18 فبراير 2026 سيكون هو اليوم المتمم لشهر شعبان 2026، ليكون يوم الخميس 19 فبراير 2026 هو أول أيام شهر رمضان المبارك فلكيًا.

موعد شهر رمضان وعيد الفطر 2026 فلكيًا

وبناءً على توقعات المعهد القومي للبحوث الفلكية فإن موعد بداية شهر رمضان 2026 يتبقى عليه 12 يومًا.

وتتوقع الحسابات الفلكية المعتمدة، أن يستمر شهر رمضان 2026 لمدة 30 يومًا كاملًا، ليكون آخر أيامه يوم الجمعة 20 مارس 2026.

وبذلك يكون موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا هو يوم السبت 21 مارس 2026، وذلك في حال ثبوت رؤية هلال شوال وفق المعايير الفلكية.

موعد رمضان 2026 وصلاة التراويح

وبناءً على بيان معهد البحوث وتحديد موعد رمضان 2026 فإن المصريين يقيمون أول صلاة التراويح في رمضان هذا العام في يوم الخميس 19 فبراير.

وفي أول أيام الصيام ووفقا لإمساكية رمضان ستكون مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 2 دقيقة تقريبًا، حيث يكون أذان الفجر في تمام الساعة 5:04، والشروق 6:31، والظهر 12:09، والعصر 3:21، على أن يكون الإفطار مع أذان المغرب 5:47، وسوف تقام صلاة التراويح بعد أذان العشاء والذي يكون ف تمام الساعة 7:04.

إمساكية شهر رمضان المبارك

وفيما يلي تفاصيل مواعيد السحور (أذان الفجر)، والإفطار (أذان المغرب)، إلى جانب عدد ساعات الصيام والصلوات الخمس طوال أيام شهر رمضان المبارك:

الخميس 19 فبراير – 1 رمضان | الصيام 13س 2د | الفجر 5:04 | الشروق 6:31 | الظهر 12:09 | العصر 3:21 | المغرب 5:47 | العشاء 7:04

الجمعة 20 فبراير – 2 رمضان | الصيام 13س 4د | الفجر 5:03 | الشروق 6:30 | الظهر 12:09 | العصر 3:22 | المغرب 5:47 | العشاء 7:05

السبت 21 فبراير – 3 رمضان | الصيام 13س 6د | الفجر 5:02 | الشروق 6:29 | الظهر 12:08 | العصر 3:22 | المغرب 5:48 | العشاء 7:06

الأحد 22 فبراير – 4 رمضان | الصيام 13س 7د | الفجر 5:02 | الشروق 6:28 | الظهر 12:08 | العصر 3:22 | المغرب 5:49 | العشاء 7:06

الاثنين 23 فبراير – 5 رمضان | الصيام 13س 9د | الفجر 5:01 | الشروق 6:27 | الظهر 12:08 | العصر 3:23 | المغرب 5:50 | العشاء 7:07

الثلاثاء 24 فبراير – 6 رمضان | الصيام 13س 11د | الفجر 5:00 | الشروق 6:26 | الظهر 12:08 | العصر 3:23 | المغرب 5:50 | العشاء 7:08

الأربعاء 25 فبراير – 7 رمضان | الصيام 13س 12د | الفجر 4:59 | الشروق 6:25 | الظهر 12:08 | العصر 3:24 | المغرب 5:51 | العشاء 7:08

إمساكية شهر رمضان المبارك

الخميس 26 فبراير – 8 رمضان | الصيام 13س 14د | الفجر 4:58 | الشروق 6:24 | الظهر 12:08 | العصر 3:24 | المغرب 5:52 | العشاء 7:09

الجمعة 27 فبراير – 9 رمضان | الصيام 13س 16د | الفجر 4:57 | الشروق 6:23 | الظهر 12:08 | العصر 3:25 | المغرب 5:52 | العشاء 7:10

السبت 28 فبراير – 10 رمضان | الصيام 13س 17د | الفجر 4:56 | الشروق 6:22 | الظهر 12:07 | العصر 3:25 | المغرب 5:53 | العشاء 7:10

الأحد 1 مارس – 11 رمضان | الصيام 13س 19د | الفجر 4:55 | الشروق 6:21 | الظهر 12:07 | العصر 3:25 | المغرب 5:54 | العشاء 7:11

الاثنين 2 مارس – 12 رمضان | الصيام 13س 21د | الفجر 4:54 | الشروق 6:20 | الظهر 12:07 | العصر 3:26 | المغرب 5:55 | العشاء 7:12

الثلاثاء 3 مارس – 13 رمضان | الصيام 13س 23د | الفجر 4:52 | الشروق 6:19 | الظهر 12:07 | العصر 3:26 | المغرب 5:55 | العشاء 7:12

إمساكية شهر رمضان المبارك

الأربعاء 4 مارس – 14 رمضان | الصيام 13س 25د | الفجر 4:51 | الشروق 6:18 | الظهر 12:07 | العصر 3:26 | المغرب 5:56 | العشاء 7:13

الخميس 5 مارس – 15 رمضان | الصيام 13س 26د | الفجر 4:50 | الشروق 6:17 | الظهر 12:06 | العصر 3:27 | المغرب 5:57 | العشاء 7:14.

الجمعة 6 مارس – 16 رمضان | الصيام 13س 28د | الفجر 4:49 | الشروق 6:15 | الظهر 12:06 | العصر 3:27 | المغرب 5:57 | العشاء 7:14

السبت 7 مارس – 17 رمضان | الصيام 13س 30د | الفجر 4:48 | الشروق 6:14 | الظهر 12:06 | العصر 3:27 | المغرب 5:58 | العشاء 7:15

الأحد 8 مارس – 18 رمضان | الصيام 13س 32د | الفجر 4:47 | الشروق 6:13 | الظهر 12:06 | العصر 3:27 | المغرب 5:59 | العشاء 7:16

الاثنين 9 مارس – 19 رمضان | الصيام 13س 34د | الفجر 4:46 | الشروق 6:12 | الظهر 12:05 | العصر 3:28 | المغرب 5:59 | العشاء 7:16

الثلاثاء 10 مارس – 20 رمضان | الصيام 13س 35د | الفجر 4:45 | الشروق 6:11 | الظهر 12:05 | العصر 3:28 | المغرب 6:00 | العشاء 7:17

إمساكية شهر رمضان المبارك

الأربعاء 11 مارس – 21 رمضان | الصيام 13س 37د | الفجر 4:43 | الشروق 6:10 | الظهر 12:05 | العصر 3:28 | المغرب 6:01 | العشاء 7:18

الخميس 12 مارس – 22 رمضان | الصيام 13س 39د | الفجر 4:42 | الشروق 6:09 | الظهر 12:05 | العصر 3:28 | المغرب 6:01 | العشاء 7:18

الجمعة 13 مارس – 23 رمضان | الصيام 13س 41د | الفجر 4:41 | الشروق 6:07 | الظهر 12:04 | العصر 3:29 | المغرب 6:02 | العشاء 7:19

السبت 14 مارس – 24 رمضان | الصيام 13س 43د | الفجر 4:40 | الشروق 6:06 | الظهر 12:04 | العصر 3:29 | المغرب 6:02 | العشاء 7:20

إمساكية شهر رمضان المبارك

الأحد 15 مارس – 25 رمضان | الصيام 13س 45د | الفجر 4:38 | الشروق 6:05 | الظهر 12:04 | العصر 3:29 | المغرب 6:03 | العشاء 7:20

الاثنين 16 مارس – 26 رمضان | الصيام 13س 46د | الفجر 4:37 | الشروق 6:04 | الظهر 12:04 | العصر 3:29 | المغرب 6:04 | العشاء 7:21

الثلاثاء 17 مارس – 27 رمضان | الصيام 13س 48د | الفجر 4:36 | الشروق 6:03 | الظهر 12:03 | العصر 3:29 | المغرب 6:04 | العشاء 7:22

إمساكية شهر رمضان المبارك

الأربعاء 18 مارس – 28 رمضان | الصيام 13س 50د | الفجر 4:35 | الشروق 6:01 | الظهر 12:03 | العصر 3:29 | المغرب 6:05 | العشاء 7:22

الخميس 19 مارس – 29 رمضان | الصيام 13س 52د | الفجر 4:33 | الشروق 6:00 | الظهر 12:03 | العصر 3:30 | المغرب 6:06 | العشاء 7:23