جالانت يفجر قنبلة سياسية.. نتنياهو ضلل الوزراء بشأن اقتحام رفح

كشف وزير الجيش الإسرائيلي السابق يوآف جالانت عن كواليس صادمة للخلافات داخل القيادة الإسرائيلية بشأن العملية العسكرية في مدينة رفح، متهماً رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بتضليل الوزراء والرأي العام حول أسباب تأخير الاقتحام.

وجاءت تصريحات جالانت خلال مقابلة وصفت بـ«المجنونة» في برنامج «واجه الصحافة»، حيث قال، وفق ما نقله موقع «زمن إسرائيل»، إن نتنياهو كان على علم كامل بوجود نقص حاد في إنتاج وتوريد الذخيرة، وهو السبب الحقيقي لتأجيل العملية عندما كانت القوات الإسرائيلية متمركزة في خان يونس.

وأضاف جالانت أن نتنياهو، ورغم إدراكه للأزمة اللوجستية، تعمّد تحميل المسؤولية لقيادة الجيش، وقام بـ«شحن» وزراء من خارج المنتدى الأمني المصغر، مروجاً لرواية مفادها أن التأخير سببه «الخوف والجبن» لدى رئيس الأركان وكبار الضباط.

وأشار الوزير السابق إلى أن هذه الرواية جرى تسريبها بشكل متعمد لوسائل الإعلام، بهدف شن حملة تحريضية ضد رئيس الأركان هرتسي هليفي وقيادات الجيش، وتصويرهم أمام الجمهور كعائق أمام ما سمي بـ«النصر الكامل».

وتسلط شهادة جالانت الضوء على عمق التوتر بين المستويين السياسي والعسكري في إسرائيل، وتفتح الباب أمام تساؤلات جديدة حول إدارة الحرب والقرارات المصيرية التي اتخذت خلف الكواليس.