الناس شريفة ومحترمة.. أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب الشائعات المتداولة حول جهاز مستقبل مصر
حسام عبد الغفار يكشف عن أماكن تواجد عيادات إدمان الإنترنت.. فيديو
أحمد موسى : جهاز مستقبل مصر مش بياخد عمولات عند استيراد القمح
دوري أبطال أفريقيا | التعادل يحسم مواجهة بترو أتلتيكو وسيمبا التنزاني
الصحفي لازم يتأكد من المعلومة| أحمد موسى: فيه ناس بتهبد ليل نهار عن دور جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة
هل يجب قضاء أيام إفطار رمضان بسبب العذر الشهري والحمل مهما طال الزمن؟.. الإفتاء تجيب
أسعار باقات الإنترنت الأرضي والمحمول في مصر اليوم 7 فبراير 2026
ويتكوف وكوشنر يزوران حاملة الطائرات أبراهام لينكولن.. وتحذيرات إيرانية من هجوم محتمل
أحمد موسى يكشف تفاصيل مهمة عن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة| بث مباشر
موعد أول إجازة رسمية مقبلة.. قائمة العطلات في 2026 كاملة
بـ3.5 مليار دولار.. توقيع أكبر صفقة ترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تشغيل المحمول
أحمد موسى : مفيش قاضي هيدي واحد إعدام وهو ميستحقش الشنق
جالانت يفجر قنبلة سياسية.. نتنياهو ضلل الوزراء بشأن اقتحام رفح

كشف وزير الجيش الإسرائيلي السابق يوآف جالانت عن كواليس صادمة للخلافات داخل القيادة الإسرائيلية بشأن العملية العسكرية في مدينة رفح، متهماً رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بتضليل الوزراء والرأي العام حول أسباب تأخير الاقتحام.

وجاءت تصريحات جالانت خلال مقابلة وصفت بـ«المجنونة» في برنامج «واجه الصحافة»، حيث قال، وفق ما نقله موقع «زمن إسرائيل»، إن نتنياهو كان على علم كامل بوجود نقص حاد في إنتاج وتوريد الذخيرة، وهو السبب الحقيقي لتأجيل العملية عندما كانت القوات الإسرائيلية متمركزة في خان يونس.

وأضاف جالانت أن نتنياهو، ورغم إدراكه للأزمة اللوجستية، تعمّد تحميل المسؤولية لقيادة الجيش، وقام بـ«شحن» وزراء من خارج المنتدى الأمني المصغر، مروجاً لرواية مفادها أن التأخير سببه «الخوف والجبن» لدى رئيس الأركان وكبار الضباط.

وأشار الوزير السابق إلى أن هذه الرواية جرى تسريبها بشكل متعمد لوسائل الإعلام، بهدف شن حملة تحريضية ضد رئيس الأركان هرتسي هليفي وقيادات الجيش، وتصويرهم أمام الجمهور كعائق أمام ما سمي بـ«النصر الكامل».

وتسلط شهادة جالانت الضوء على عمق التوتر بين المستويين السياسي والعسكري في إسرائيل، وتفتح الباب أمام تساؤلات جديدة حول إدارة الحرب والقرارات المصيرية التي اتخذت خلف الكواليس.

بوابة الأزهر الالكترونية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الإبتدائية والإعدادية 2026

سعر الذهب

1000 جنيه زيادة جديدة| قفزة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 بعد تبكيرها بمناسبة شهر رمضان الكريم

تبكير صرف مرتبات فبراير 2026 رسميًا قبل رمضان .. اعرف الموعد

الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي

رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي بعد إطلاق ميزة جديدة

بوابة الأزهر الإلكترونية

بوابة الأزهر الإلكترونية 2026.. احصل على نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

كنت خايفة عليها.. ننشر اعترفات المتهمة بالتعدي على والدتها بالضرب بالشرقية

عندها 90 سنة..التحقيق مع المتهمة بالتعدي على والدتها المسنة في الشرقية

محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

بنسبة نجاح59.01 %.. محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية | اعرفها برقم الجلوس

الإعدام شنقا لسائق قتل شخصا لخلافات سابقة في شبرا الخيمة

متهم في 18 واقعة | القبض على مستريح الملابس لاتهامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء أموالهم في الجمالية

متهم في 18واقعة | القبض على مستريح الملابس للنصب على المواطنين في الجمالية

تشييع الجنازة

حزن وبكاء .. تشييع جنازة سيدة ونجلها بعد العثور عليهما مقتولين بكفر الشيخ| شاهد

استجابة لمٌسنة الزقازيق.. محافظ الشرقية يكلف بتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لها

مخاطر صحية تسببها المقالي الهوائية.. تحذيرات طبية لا يعرفها كثيرون

مي سليم تنتهى من روج أسود بعد عامين تصوير لعرضه في رمضان 2026

صيام البشرة ترند جديد يمنح الجلد الراحة والنضارة.. دون مستحضرات

حسام عبد الغفار يكشف عن أماكن تواجد عيادات إدمان الإنترنت.. فيديو

عوضي على الله .. طرح الأغنية الدعائية لمسلسل الست موناليزا

متحدث الصحة : التبرع بالجلد لا يسبب تشوهات .. والمأخوذ طبقة رقيقة جدا

أستاذ سياسات دولية: مصر لها علاقات جيدة جيدا مع الولايات المتحدة الأمريكية.. فيديو

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

