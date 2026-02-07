قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: رسوم جمركية على الدول التي تستورد من إيران وعقوبات تطال النفط
أخبار السيارات| أرخص 5 عربيات سيدان في مصر.. مزايا هيونداي ستاريا EV 2026 الكهربائية.. أسعار ومواصفات تويوتا فورتشنر
نتنياهو ينضم لمجلس السلام .. ويلتقي ترامب 18 فبراير
ناقلات النفط تزيد سرعتها بمضيق هرمز وسط تدريبات إيران بالذخيرة الحية
لماذا حذر الرسول من الغفلة في شهر شعبان؟.. علي جمعة: لـ7 أسباب
الأمم المتحدة: رش إسرائيل مبيد جليفوسات عند الخط الأزرق مع لبنان خطر جسيم
علاء ميهوب: عقوبة إمام عاشور يجب أن تكون أكبر من الغرامة المالية
موعد مباراة برشلونة ومايوركا في الدوري الإسباني والقناة الناقلة
أيمن بهجت قمر: استعنا بمزور حقيقي في فيلم ابن القنصل وظهر كممثل
5 أبراج ناجحة تحقق التارجت في العمل.. هل أنت تتمتع بالذكاء والصبر؟
تشكيل برشلونة المتوقع أمام مايوركا اليوم في الدوري الإسباني
الأمم المتحدة: رش إسرائيل مبيد جليفوسات عند الخط الأزرق مع لبنان خطر جسيم

أ ش أ

أعادت الأمم المتحدة تكرار مخاوفها بشأن تقارير تفيد بأن القوات الإسرائيلية رشت مبيد أعشاب شديد السمية، فوق مناطق شمال الخط الأزرق الذي يفصل لبنان عن إسرائيل، في أول فبراير الجاري.

وأكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك - في إفادة للصحفيين في جنيف - أن هذا التطور يشكل "خطرا إنسانيا جسيما" على المدنيين الذين يعيشون هناك.

وقالت مديرة خدمة الأمم المتحدة للإعلام في جنيف أليساندرا فيلوتشي - للصحفيين - "إن استخدام مبيدات الأعشاب يثير تساؤلات حول الآثار على الأراضي الزراعية المحلية وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على عودة المدنيين إلى ديارهم وسبل عيشهم على المدى الطويل".

وسلطت الضوء على التزامات جميع الأطراف بموجب القانون الدولي الإنساني. وقالت "إن أي نشاط يقوم به الجيش الإسرائيلي شمال الخط الأزرق يعد انتهاكا للقرار 1701".

وأكد المتحدث باسم مفوضية حقوق الإنسان، ثمين الخيطان، أن التقارير تتطلب تحقيقا أعمق "للتأكد من طبيعة المواد الكيميائية" التي تم استخدامها.. وقال إن "الهجمات على الأراضي الزراعية ومصادر المياه تشكل خطراً... إنسانياً جسيماً".

وأشارت تقارير أصدرتها السلطات اللبنانية إلى أن مبيد الأعشاب هو "جليفوسات"، وأن العينات المأخوذة من المناطق المرشوشة التي توجد بها نباتات كثيفة أظهرت تركيزات تزيد بمقدار 20 إلى 30 مرة عن المستوى الموصى به.

