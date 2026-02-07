الأمم المتحدة: رش إسرائيل مبيد جليفوسات عند الخط الأزرق مع لبنان خطر جسيم

أعادت الأمم المتحدة تكرار مخاوفها بشأن تقارير تفيد بأن القوات الإسرائيلية رشت مبيد أعشاب شديد السمية، فوق مناطق شمال الخط الأزرق الذي يفصل لبنان عن إسرائيل، في أول فبراير الجاري.

وأكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك - في إفادة للصحفيين في جنيف - أن هذا التطور يشكل "خطرا إنسانيا جسيما" على المدنيين الذين يعيشون هناك.

وقالت مديرة خدمة الأمم المتحدة للإعلام في جنيف أليساندرا فيلوتشي - للصحفيين - "إن استخدام مبيدات الأعشاب يثير تساؤلات حول الآثار على الأراضي الزراعية المحلية وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على عودة المدنيين إلى ديارهم وسبل عيشهم على المدى الطويل".

وسلطت الضوء على التزامات جميع الأطراف بموجب القانون الدولي الإنساني. وقالت "إن أي نشاط يقوم به الجيش الإسرائيلي شمال الخط الأزرق يعد انتهاكا للقرار 1701".

وأكد المتحدث باسم مفوضية حقوق الإنسان، ثمين الخيطان، أن التقارير تتطلب تحقيقا أعمق "للتأكد من طبيعة المواد الكيميائية" التي تم استخدامها.. وقال إن "الهجمات على الأراضي الزراعية ومصادر المياه تشكل خطراً... إنسانياً جسيماً".

وأشارت تقارير أصدرتها السلطات اللبنانية إلى أن مبيد الأعشاب هو "جليفوسات"، وأن العينات المأخوذة من المناطق المرشوشة التي توجد بها نباتات كثيفة أظهرت تركيزات تزيد بمقدار 20 إلى 30 مرة عن المستوى الموصى به.