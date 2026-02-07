قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مقابلتش صالح جمعة .. إعلامي يوجه رسالة قوية لـ إمام عاشور
دنيا سمير غانم تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة باللون الأبيض | شاهد
نجحت خارج مصر.. عبد الستار صبري: عدم انضمامي للأهلي والزمالك «ميزة»
قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة 2026 وموعد صرف فبراير
اليوم .. محاكمة 10 متهمين في قضية الخلية الإعلامية
إصدار محدود.. تويوتا GR يارس RR بتحديثات رياضية | صور
ماسك البطاطس للشعر غني بـ سر طبيعي للتقوية ولمعان خيالي
مقتـ.ل31 مسلما بمسجد.. داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم إرهابي في باكستان
زيزو يبدأ برنامج التأهيل بعد الإصابة اليوم في الأهلي
سعر أشهر عيار ذهب اليوم السبت 7-2-2026
زخم استثماري قوي.. الفضة تحطم أرقامًا قياسية وتصبح ثاني أكبر أصل في العالم
ماسك البطاطس للشعر غني بـ سر طبيعي للتقوية ولمعان خيالي

ماسك البطاطس للشعر: سر طبيعي لتقوية ولمعان خيالي
ماسك البطاطس للشعر: سر طبيعي لتقوية ولمعان خيالي
أسماء عبد الحفيظ

البطاطس ليست فقط وجبة غذائية صحية ولذيذة، بل لها فوائد مذهلة للشعر أيضًا. إذا كنت تبحثين عن حل طبيعي لتقوية الشعر وتحسين لمعانه وتقليل التساقط، فإن ماسك البطاطس يعتبر خيارًا مثاليًا وسهل التحضير في المنزل.

هذا المكون البسيط مليء بالفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الشعر ليصبح صحيًا وكثيفًا، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

فوائد ماسك البطاطس للشعر

  • تقوية بصيلات الشعر: البطاطس غنية بفيتامينات B وC والمعادن مثل الحديد والبوتاسيوم، التي تعمل على تغذية بصيلات الشعر من الجذور وتقويتها، مما يقلل التساقط ويحفز نمو شعر جديد صحي.
  • ترطيب الشعر الجاف: يحتوي عصير البطاطس على عناصر تساعد على ترطيب الشعر بعمق، خصوصًا للأطراف المتقصفة والجافة، مما يجعل الشعر أكثر نعومة وسهولة في التسريح.
  • لمعان طبيعي للشعر: الاستخدام المنتظم لماسك البطاطس يمنح الشعر لمعانًا طبيعيًا دون الحاجة إلى مستحضرات كيميائية باهظة الثمن.
  • تقليل القشرة وفروة الرأس الجافة: عصير البطاطس يساعد على تهدئة فروة الرأس، ويقلل من الجفاف والقشرة بفضل خصائصه المرطبة والمهدئة.
  • محاربة الشعر التالف والمجهد: المواد المضادة للأكسدة الموجودة في البطاطس تعمل على حماية الشعر من العوامل البيئية الضارة مثل الشمس والتلوث، وتحافظ على صحته ولمعانه.

طريقة تحضير ماسك البطاطس للشعر
المكونات:

  • حبة بطاطس متوسطة
  • ملعقة كبيرة عسل طبيعي (اختياري)
  • ملعقة صغيرة زيت زيتون أو زيت جوز الهند
  • نصف كوب ماء دافئ

طريقة التحضير:

  • قومي بتقشير البطاطس وغسلها جيدًا.
  • ابشري البطاطس أو اخلطيها في الخلاط مع الماء حتى تحصلي على عصير أو معجون ناعم.
  • أضيفي العسل وزيت الزيتون وقلبي جيدًا حتى تمتزج المكونات.
  • وزعي المزيج على شعرك من الجذور حتى الأطراف، مع تدليك فروة الرأس بلطف لتحفيز الدورة الدموية.
  • اتركي الماسك على الشعر لمدة 20–30 دقيقة.
  • اشطفي الشعر جيدًا بالماء الفاتر، ثم اغسليه بالشامبو كالمعتاد.

نصائح للحصول على أفضل النتائج

ماسك البطاطس للشعر: سر طبيعي لتقوية ولمعان خيالي
  • استخدمي الماسك مرتين أسبوعيًا للحصول على شعر صحي وكثيف.
  • يمكن تعديل كمية الزيت حسب نوع شعرك؛ للشعر الدهني استخدمي كمية أقل، وللجاف كمية أكبر.
  • لتفتيح لون الشعر الطبيعي قليلًا، يمكن ترك عصير البطاطس على الشعر لمدة 15 دقيقة إضافية قبل الشطف.
  • احرصي على استخدام البطاطس الطازجة للحصول على فوائد أقوى، وابتعدي عن المنتجات المعلبة أو المجمدة.
