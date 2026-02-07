مواعيد مباريات اليوم السبت 7-2-2025 والقنوات الناقلة | كل الدوريات

تشهد ملاعب العالم اليوم السبت 7 فبراير 2026، العديد من المباريات المهمة في مختلف الدوريات والمسابقات القارية.

وتتصدر القائمة مباراة النادي الأهلي المصري ضد شبيبة القبائل الجزائري في دوري أبطال إفريقيا، إلى جانب قمة مثيرة بين مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي، ومواجهة برشلونة مع ريال مايوركا في الدوري الإسباني.



مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا

باور ديناموز X نهضة بركان – 3:00 مساءً

بيترو أتلتيكو X سيمبا – 6:00 مساءً

الجيش الملكي X يانج أفريكانز – 9:00 مساءً

شبيبة القبائل X الأهلي – 9:00 مساءً

مواعيد مباريات كأس الكونفيدرالية الإفريقية

عزام يونايتد X اتحاد مانيما – 6:00 مساءً



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد X توتنهام هوتسبير – 2:30 مساءً (beIN Sports 1)

بورنموث X أستون فيلا – 5:00 مساءً (beIN Sports 1)

آرسنال X سندرلاند – 5:00 مساءً (beIN Sports 4)

بيرنلي X وست هام – 5:00 مساءً (beIN Sports 1)

فولهام X إيفرتون – 5:00 مساءً (beIN Sports 3)

وولفرهامبتون X تشيلسي – 5:00 مساءً (beIN Sports 5)

نيوكاسل يونايتد X برينتفورد – 7:30 مساءً (beIN Sports 1)

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

رايو فاليكانو X ريال أوفييدو – 3:00 مساءً (beIN Sports 3)

برشلونة X مايوركا – 5:15 مساءً (beIN Sports 2)

إشبيلية X جيرونا – 7:30 مساءً (beIN Sports 3)

ريال سوسييداد X إلتشي – 10:00 مساءً (beIN Sports 3)

مواعيد مباريات الدوري السعودي

الخلود X الشباب – 4:00 مساءً (Thmanyah)

التعاون X الخليج – 5:30 مساءً (Thmanyah)

القادسية X الفتح – 7:30 مساءً (Thmanyah)

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

جنوى X نابولي – 7:00 مساءً (stc tv)

فيورنتينا X تورينو – 9:45 مساءً (stc tv)



مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

لانس X رين – 6:00 مساءً

بريست X لوريان – 8:00 مساءً

نانت X ليون – 10:05 مساءً

مواعيد مباريات الدوري الألماني

هايدينهايم، فرايبورج، ماينتس، سانت باولي، فولفسبورج – جميعها 4:30 مساءً

بوروسيا مونشنجلادباخ X باير ليفركوزن – 7:30 مساءً

مواعيد مباريات الدوري المغربي الممتاز المؤجلة

الكوكب الرياضي المراكشي X الجيش الملكي – 5:00 مساءً

أولمبيك الدشيرة X الفتح الرباطي – 5:00 مساءً

نهضة بركان X المغرب الفاسي – 5:00 مساءً

إتحاد يعقوب المنصور X أولمبيك آسفي – 5:00 مساءً

الوداد الرياضي X الدفاع الحسني الجديدي – 5:00 مساءً

إتحاد تواركة X حسنية أغادير – 5:00 مساءً



