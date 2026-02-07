قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشكيل برشلونة المتوقع أمام مايوركا اليوم في الدوري الإسباني
مين الصادق ومين الكذاب ..ناقد رياضي يطالب بالتحقيق في صحة كلام إمام عاشور
تحطم طائرة خفيفة في المحيط الهادئ جنوب أستراليا
بـ185 مليون دولار .. أمريكا توافق على بيع قطع غيار عسكرية لأوكرانيا
أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 7-2-2026
نفسي أشوف الإخوان.. تعليق عمرو أديب على زيارة أردوغان ولقاء الرئيس السيسي
مواعيد مباريات اليوم السبت 7-2-2025 والقنوات الناقلة | كل الدوريات
طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم.. وصفة صحية وشهية للأسرة
كارثية بكل المقاييس.. ناقد رياضي ينتقد تصريحات صالح جمعة عن إمام عاشور
ترامب يخطط لعقد اجتماع للقادة في مجلس السلام بغزة في 19 فبراير
مقابلتش صالح جمعة .. إعلامي يوجه رسالة قوية لـ إمام عاشور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

مواعيد مباريات اليوم السبت 7-2-2025 والقنوات الناقلة | كل الدوريات

برشلونة
برشلونة
رباب الهواري

تشهد ملاعب العالم اليوم السبت 7 فبراير 2026، العديد من المباريات المهمة في مختلف الدوريات والمسابقات القارية. 

وتتصدر القائمة مباراة النادي الأهلي المصري ضد شبيبة القبائل الجزائري في دوري أبطال إفريقيا، إلى جانب قمة مثيرة بين مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي، ومواجهة برشلونة مع ريال مايوركا في الدوري الإسباني.
 

مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا

  • باور ديناموز X نهضة بركان – 3:00 مساءً
  • بيترو أتلتيكو X سيمبا – 6:00 مساءً
  • الجيش الملكي X يانج أفريكانز – 9:00 مساءً
  • شبيبة القبائل X الأهلي – 9:00 مساءً

مواعيد مباريات كأس الكونفيدرالية الإفريقية

  • عزام يونايتد X اتحاد مانيما – 6:00 مساءً
     

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

  • مانشستر يونايتد X توتنهام هوتسبير – 2:30 مساءً (beIN Sports 1)
  • بورنموث X أستون فيلا – 5:00 مساءً (beIN Sports 1)
  • آرسنال X سندرلاند – 5:00 مساءً (beIN Sports 4)
  • بيرنلي X وست هام – 5:00 مساءً (beIN Sports 1)
  • فولهام X إيفرتون – 5:00 مساءً (beIN Sports 3)
  • وولفرهامبتون X تشيلسي – 5:00 مساءً (beIN Sports 5)
  • نيوكاسل يونايتد X برينتفورد – 7:30 مساءً (beIN Sports 1)

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

  • رايو فاليكانو X ريال أوفييدو – 3:00 مساءً (beIN Sports 3)
  • برشلونة X مايوركا – 5:15 مساءً (beIN Sports 2)
  • إشبيلية X جيرونا – 7:30 مساءً (beIN Sports 3)
  • ريال سوسييداد X إلتشي – 10:00 مساءً (beIN Sports 3)

مواعيد مباريات الدوري السعودي

  • الخلود X الشباب – 4:00 مساءً (Thmanyah)
  • التعاون X الخليج – 5:30 مساءً (Thmanyah)
  • القادسية X الفتح – 7:30 مساءً (Thmanyah)

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

  • جنوى X نابولي – 7:00 مساءً (stc tv)
  • فيورنتينا X تورينو – 9:45 مساءً (stc tv)
     

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

  • لانس X رين – 6:00 مساءً
  • بريست X لوريان – 8:00 مساءً
  • نانت X ليون – 10:05 مساءً

مواعيد مباريات الدوري الألماني

  • هايدينهايم، فرايبورج، ماينتس، سانت باولي، فولفسبورج – جميعها 4:30 مساءً
  • بوروسيا مونشنجلادباخ X باير ليفركوزن – 7:30 مساءً

مواعيد مباريات الدوري المغربي الممتاز المؤجلة

  • الكوكب الرياضي المراكشي X الجيش الملكي – 5:00 مساءً
  • أولمبيك الدشيرة X الفتح الرباطي – 5:00 مساءً
  • نهضة بركان X المغرب الفاسي – 5:00 مساءً
  • إتحاد يعقوب المنصور X أولمبيك آسفي – 5:00 مساءً
  • الوداد الرياضي X الدفاع الحسني الجديدي – 5:00 مساءً
  • إتحاد تواركة X حسنية أغادير – 5:00 مساءً


 

الدورى الاسبانى الدورى الانجليزى دورى ابطال افريقيا الكونفدرالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة الأوقاف

الأوقاف تحسم الجدل حول تشغيل مكبرات الصوت الخارجية في المساجد برمضان

أسعار الذهب

200 جنيه خلال ساعة.. قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

انتهاء فصل الشتاء 2026

لعشاق الصيف.. موعد انتهاء فصل الشتاء 2026 فلكيًا

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 7-2-2026 فى مصر | كل الأعيرة والجنيه

ياميش رمضان

ياميش رمضان بـ بطاقة التموين | الإعلان عن خبر سار لهذه الفئات

أسامة رسلان

الأوقاف: لا قرارات جديدة بشأن مكبرات صوت قرآن الفجر والمغرب قبل رمضان| خاص

عمرو أديب

الجايزة كيلو بانيه | إعلان صادم من عمرو أديب على الهواء

وزير الوقاف

الأوقاف: لا منع لإذاعة صلاة الفجر وأذان المغرب والتراويح بمكبرات الصوت في رمضان

ترشيحاتنا

النائبة راوية مختار

طلب إحاطة لوزير الأوقاف بشأن مكبرات الصوت في المساجد خلال رمضان

مجلس النواب

إرادة جيل: تأهيل النواب الجدد خطوة مهمة لدعم العمل البرلماني

الرئيس السيسي وأردوغان

نائب : زيارة أردوغان لمصر تدشن مرحلة جديدة للشراكة الاقتصادية والتجارية بين القاهرة وتركيا

بالصور

طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم.. وصفة صحية وشهية للأسرة

المكونات الأساسية لعمل طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم
المكونات الأساسية لعمل طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم
المكونات الأساسية لعمل طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم

ماسك البطاطس للشعر غني بـ سر طبيعي للتقوية ولمعان خيالي

ماسك البطاطس للشعر: سر طبيعي لتقوية ولمعان خيالي
ماسك البطاطس للشعر: سر طبيعي لتقوية ولمعان خيالي
ماسك البطاطس للشعر: سر طبيعي لتقوية ولمعان خيالي

طاجن السمان بالفريك.. وصفة شهية غنية بالفوائد الغذائية الصحية

طاجن السمان بالفريك.. وصفة شهية تجمع بين الطعم التقليدي والفائدة الغذائية
طاجن السمان بالفريك.. وصفة شهية تجمع بين الطعم التقليدي والفائدة الغذائية
طاجن السمان بالفريك.. وصفة شهية تجمع بين الطعم التقليدي والفائدة الغذائية

فوائد حب العزيز الصحية .. اكتشف 8 كنوز مفيدة للجسم منذ آلاف السنين

فوائد حب العزيز بالجملة.. اكتشف سر سحري لصحتك
فوائد حب العزيز بالجملة.. اكتشف سر سحري لصحتك
فوائد حب العزيز بالجملة.. اكتشف سر سحري لصحتك

فيديو

طلاق الفنانة مها نصار 

انفصال بين الجدل و الصمت.. حقيقة طلاق الفنانة مها نصار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

المزيد