تشكيل برشلونة المتوقع أمام مايوركا اليوم في الدوري الإسباني

يستضيف فريق برشلونة مساء اليوم السبت خصمه ريال مايوركا على ملعب كامب نو، في مباراة مهمة ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني لموسم 2025/26.

المباراة تأتي ضمن جدول الليجا الذي يشهد صراعًا محتدمًا بين الفرق المتقدمة، حيث يسعى برشلونة لتعزيز صدارته



ترتيب الفريقين قبل المباراة



يدخل برشلونة اللقاء وهو متصدر الدوري الإسباني برصيد 55 نقطة، متفوقًا بفارق كبير عن منافسيه. في المقابل، يأتي ريال مايوركا في المركز الرابع عشر برصيد 24 نقطة، ما يجعل المباراة مهمة للفريق الضيف لتجنب الهبوط أو الاقتراب أكثر من المنطقة الدافئة في جدول الترتيب.



استعداد برشلونة قبل مواجهة كأس الملك

تأتي مباراة مايوركا قبل مواجهة هامة أخرى لبرشلونة، حيث سيواجه أتلتيكو مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا يوم الخميس المقبل. برشلونة تأهل لهذا الدور بعد الفوز على ألباسيتي، مما يجعل الفريق بحاجة للحفاظ على توازن اللاعبين وإدارة جهوده بين البطولتين.

غيابات الفريق وتأثيرها

يستمر غياب اللاعب رافينها بسبب الإصابة، كما لن يستطيع الفريق الاعتماد على بيدري الذي لم يتعافى بعد من إصابته الأخيرة. هذه الغيابات قد تؤثر على خطط المدرب، لكنها تمنح الفرصة لبعض اللاعبين الشباب لإثبات أنفسهم في مباريات الدوري.

التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام مايوركا

حراسة المرمى: خوان جارسيا

خط الدفاع: جول كوندي، باو كوبارسي، إريك جارسيا، بالدي

خط الوسط: داني أولمو، فرينكي دي يونج

خط الوسط الهجومي: فيرمين لوبيز، لامين يامال، فيران توريس

خط الهجوم: ماركوس راشفورد



بهذا التشكيل، يسعى برشلونة لتحقيق الفوز وتعزيز صدارته قبل خوض مباراة الكأس الحاسمة، مع تعويض غياب اللاعبين المصابين والاستفادة من البدلاء في هذه المواجهة المهمة



