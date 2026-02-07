موعد مباراة برشلونة ومايوركا في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

يستعد فريق برشلونة، تحت قيادة مدربه الألماني هانز فليك، لخوض مواجهة قوية في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، عندما يلتقي مع ريال مايوركا مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من موسم 2025/2026.





وتحمل المباراة أهمية كبيرة بالنسبة لبرشلونة، الذي يسعى لمواصلة انتصاراته والحفاظ على صدارة جدول ترتيب الليجا، خاصة في ظل المنافسة الشرسة مع ريال مدريد.



ملعب كامب نو يحتضن المواجهة المرتقبة



يستضيف ملعب “كامب نو” مباراة برشلونة وريال مايوركا، في لقاء ينتظره جمهور الفريق الكتالوني من أجل رؤية فريقه يواصل نتائجه الإيجابية في البطولة، ويبتعد خطوة جديدة في صراع القمة.





ويعتمد برشلونة على عامل الأرض والجمهور لتحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط جديدة، في مواجهة لن تكون سهلة أمام فريق مايوركا الذي يبحث عن تحسين وضعه في جدول الترتيب.

ترتيب برشلونة ومايوركا قبل المباراة



يدخل برشلونة اللقاء وهو في صدارة الدوري الإسباني برصيد 55 نقطة، بينما يأتي ريال مدريد في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة فقط برصيد 54 نقطة، ما يجعل الفوز ضرورة وليس رفاهية للفريق الكتالوني.

في المقابل، يمتلك ريال مايوركا 24 نقطة، ويحتل المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الليجا، ويأمل في الخروج بنتيجة إيجابية تساعده على الابتعاد عن مناطق الخطر.

موعد مباراة برشلونة ومايوركا اليوم



تنطلق مباراة برشلونة وريال مايوركا اليوم السبت في تمام:

5:15 مساءً بتوقيت القاهرة

6:15 مساءً بتوقيت السعودية



القناة الناقلة لمباراة برشلونة ومايوركا

يمكن متابعة اللقاء عبر شاشة:

beIN SPORTS 2







