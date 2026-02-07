انفصال بين الجدل و الصمت.. حقيقة طلاق الفنانة مها نصار

انتشرت خلال الساعات الماضية أنباء عن طلاق الفنانة مها نصار من زوجها المخرج حسين المنباوي دون أن يؤكد اي منهما او ينفي الخبر.

وتواصل موقع صدى البلد مع الفنانة مها نصار التي رفضت التعليق على الخبر واكتفت بقول أنها مشغولة حاليا ومضطرة للعودة لاستكمال التصوير.

مشاركة مها نصار فى ماراثون رمضان ٢٠٢٦



وتشارك الفنانة مها نصار فى مسلسل “على قد الحب” الذى من المقرر عرضه فى الموسم الرمضاني ٢٠٢٦.

وعلى قد الحب من بطولة كل من نيللي كريم، شريف سلامة، مها نصار، أحمد ماجد، صفاء الطوخي، ميمي جمال، محمد أبو داوود، شهد الشاطر، محمود الليثي، محمد علي رزق، أحمد سعيد عبد الغني، يوسف حشيش، وآية سليم.

العمل من ﺗﺄﻟﻴﻒ مصطفى جمال هاشم، وإﺧﺮاﺝ خالد سعيد.

وتدور أحداث المسلسل المكون من 30 حلقة في إطار درامي اجتماعي رومانسي، يجمع بين المشاعر الإنسانية والتفاصيل العائلية، حيث يركز على العلاقات العائلية بتفاصيلها المعقدة، في تجربة ينتظر أن تحجز مكانها بقوة ضمن سباق الدراما الرمضانية.