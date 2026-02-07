قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يخطط لعقد اجتماع للقادة في مجلس السلام بغزة في 19 فبراير
مقابلتش صالح جمعة .. إعلامي يوجه رسالة قوية لـ إمام عاشور
دنيا سمير غانم تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة باللون الأبيض | شاهد
نجحت خارج مصر.. عبد الستار صبري: عدم انضمامي للأهلي والزمالك «ميزة»
قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة 2026 وموعد صرف فبراير
اليوم .. محاكمة 10 متهمين في قضية الخلية الإعلامية
إصدار محدود.. تويوتا GR يارس RR بتحديثات رياضية | صور
ماسك البطاطس للشعر غني بـ سر طبيعي للتقوية ولمعان خيالي
مقتـ.ل31 مسلما بمسجد.. داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم إرهابي في باكستان
زيزو يبدأ برنامج التأهيل بعد الإصابة اليوم في الأهلي
سعر أشهر عيار ذهب اليوم السبت 7-2-2026
زخم استثماري قوي.. الفضة تحطم أرقامًا قياسية وتصبح ثاني أكبر أصل في العالم
أخبار العالم

مارس المقبل.. واشنطن تسعى لتسوية وانتخابات سريعة في أوكرانيا

أوكرانيا وأمريكا
أوكرانيا وأمريكا
محمود نوفل

 تسعي الولايات المتحدة  إلى التوصل لاتفاق سلام في أوكرانيا بحلول مارس المقبل وذلك بحسب ما أفادت به وسائل إعلام غربية .

كما أشارت المصادرر ذاتها إلى أن واشنطن أيضا  تسعى في الوقت نفسه إلى إجراء انتخابات عامة سريعة.

فيما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية، نقلًا عن مصادر، إن "المفاوضين الأمريكيين والأوكرانيين ناقشوا هدفًا طموحًا يتمثل في التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا بحلول مارس إلا أن هذا الجدول الزمني من المرجح أن يتأخر نظرًا لعدم التوصل إلى اتفاق بشأن القضية الرئيسية المتعلقة بالأراضي".

وبينت المصادر أيضا أنه وبموجب الإطار الذي يناقشه المفاوضون الأمريكيون والأوكرانيون، سيُطرح أي اتفاق للاستفتاء على الأوكرانيين، الذين سيصوتون في الوقت نفسه في الانتخابات العامة".

في السياق، صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أمس الجمعة، أن جولة جديدة من المفاوضات بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية ستعقد قريبا.

أوكرانيا أمريكا روسيا وأوكرانيا الكرملين ديمتري بيسكوف

وزارة الأوقاف

الأوقاف تحسم الجدل حول تشغيل مكبرات الصوت الخارجية في المساجد برمضان

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر اليوم كليوباترا بعد قرار الزيادة الجديدة للمستورد

أسعار الذهب

200 جنيه خلال ساعة.. قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

انتهاء فصل الشتاء 2026

لعشاق الصيف.. موعد انتهاء فصل الشتاء 2026 فلكيًا

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 7-2-2026 فى مصر | كل الأعيرة والجنيه

ياميش رمضان

ياميش رمضان بـ بطاقة التموين | الإعلان عن خبر سار لهذه الفئات

أسامة رسلان

الأوقاف: لا قرارات جديدة بشأن مكبرات صوت قرآن الفجر والمغرب قبل رمضان| خاص

عمرو أديب

الجايزة كيلو بانيه | إعلان صادم من عمرو أديب على الهواء

مدير عام فرع محو الأمية ببني سويف

تسليم شهادات محو الأمية لـ 45 من الدارسين في الواسطى | شاهد

جهود متنوعة

أخبار أسوان| افتتاح مساجد جديدة.. مهرجان الفنون يواصل فعاليات بالمواقع الأثرية

رئيس جامعة بورسعيد من باريس: التعاون المصري–الفرنسي بوابة لتحويل الاتفاقيات الأكاديمية إلى مشروعات مستدامة

رئيس جامعة بورسعيد: تعاون مع فرنسا لتحويل الاتفاقيات الأكاديمية إلى مشروعات مستدامة

ماسك البطاطس للشعر غني بـ سر طبيعي للتقوية ولمعان خيالي

طاجن السمان بالفريك.. وصفة شهية غنية بالفوائد الغذائية الصحية

فوائد حب العزيز الصحية .. اكتشف 8 كنوز مفيدة للجسم منذ آلاف السنين

طبيب يفجر مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي خطر ويرهق البنكرياس

طلاق الفنانة مها نصار 

انفصال بين الجدل و الصمت.. حقيقة طلاق الفنانة مها نصار

البلوجر روح

القصة الكاملة لمحاولة إنهاء حياة البلوجر روح في بث مباشر.. تفاصيل صادمـ.ـة

مصطفى بكري

مصطفى بكري : السهام توجه لأي شخص ناجح في هذا البلد .. فيديو

