مارس المقبل.. واشنطن تسعى لتسوية وانتخابات سريعة في أوكرانيا

تسعي الولايات المتحدة إلى التوصل لاتفاق سلام في أوكرانيا بحلول مارس المقبل وذلك بحسب ما أفادت به وسائل إعلام غربية .

كما أشارت المصادرر ذاتها إلى أن واشنطن أيضا تسعى في الوقت نفسه إلى إجراء انتخابات عامة سريعة.

فيما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية، نقلًا عن مصادر، إن "المفاوضين الأمريكيين والأوكرانيين ناقشوا هدفًا طموحًا يتمثل في التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا بحلول مارس إلا أن هذا الجدول الزمني من المرجح أن يتأخر نظرًا لعدم التوصل إلى اتفاق بشأن القضية الرئيسية المتعلقة بالأراضي".

وبينت المصادر أيضا أنه وبموجب الإطار الذي يناقشه المفاوضون الأمريكيون والأوكرانيون، سيُطرح أي اتفاق للاستفتاء على الأوكرانيين، الذين سيصوتون في الوقت نفسه في الانتخابات العامة".

في السياق، صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أمس الجمعة، أن جولة جديدة من المفاوضات بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية ستعقد قريبا.