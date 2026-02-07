مقتـ.ل31 مسلما بمسجد.. داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم إرهابي في باكستان

تبنى تنظيم “داعش الإرهابي ” الهجوم الإرهابي في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، الذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 31 شخصًا.

وبحسب وكالة "رويترز" للأنباء فقد ذكر تنظيم داعش الإرهابي في بيان له: " نعلن مسؤوليتنا عن الهجوم القاتل على مسجد للمسلمين الشيعة في العاصمة الباكستانية".

ويُشار إلى المتحدث الرسمي باسم شرطة العاصمة الباكستانية جواد ناكا قد أفاد في وقت سابق، بأن الانفجار وقع في مسجد إسلام أباد بمنطقة تارلاي أثناء صلاة الجمعة.

فيما ذكر إمام المسجد أن ثلاثة مهاجمين اقتحموا المبنى قبل الانفجار وأصابوا الحارس المحلي.