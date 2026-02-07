مقابلتش صالح جمعة .. إعلامي يوجه رسالة قوية لـ إمام عاشور

علق الإعلامي محمد فارس على نفي إمام عاشور، لتصريحات الكابتن صالح جمعة التي تخص أزمته الأخيرة مع النادي الأهلي، موجهًا له رسالة ونصيحة لمستقبله.

وكتب محمد فارس عبر حسابه الشخصي على منصة إكس: "إمام عاشور بيقول انا مقابلتش صالح جمعة أصلا . تمام ركز بقى في شغلك وتدريبك ومصلحة فريقك زي ما بتقول عشان برضوا ده اللي يهمنا احنا كمان".

وحرص إمام عاشور لاعب النادي الأهلي الرد على تصريحات صالح جمعة بخصوص أزمته الأخيرة مع النادي.

وكتب إمام عاشور عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام: “اى كلام اتقال فى اى برامج على لسانى اومنسوب ليا او نقلا عنى لم يحدث من الاساس وانا غير مسئول عنه”.

وتابع: “ولم يصدرمنى اى حاجه من كل اللى اتقال كله غير صحيح”.

واختتم إمام عاشور: “حتى المقابله نفسها لم تحدث اصلا مع الاحترام للجميع وكل تركيزى في تدريبى وشغلى وبس ومصلحة فريقى اهم من كل الكلام شكرا ليكم”.