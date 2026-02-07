طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم.. وصفة صحية وشهية للأسرة

إذا كنت تبحثين عن طبق متكامل يجمع بين الطعم اللذيذ والقيمة الغذائية العالية، فإن طاجن الخضار بالبطاطا الحلوة واللحم هو الخيار الأمثل.

هذا الطبق يجمع بين اللحوم الطرية والخضار الغنية بالفيتامينات والمعادن، مع لمسة من البطاطا الحلوة التي تضيف نكهة حلوة طبيعية وقوامًا شهيًا، ليصبح وجبة متكاملة مناسبة لكل أفراد العائلة، للشيف فيفي عثمان.

المكونات الأساسية لعمل طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم

المكونات الأساسية لعمل طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم

لتحضير طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم، ستحتاجين إلى:

500 جرام لحم بقري أو ضأن مقطع مكعبات صغيرة

2 حبة بطاطا حلوة مقشرة ومقطعة مكعبات

1 جزرة كبيرة مقطعة شرائح

1 كوسة مقطعة شرائح

1 بصلة كبيرة مفرومة

2 فص ثوم مهروس

2 طماطم كبيرة مقطعة مكعبات

1/4 كوب بقدونس مفروم

1/4 كوب كزبرة خضراء

1/2 كوب مرقة لحم أو ماء ساخن

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي أو سمن

1/2 ملعقة صغيرة كمون

1/2 ملعقة صغيرة كركم

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملح حسب الرغبة

طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم

المكونات الأساسية لعمل طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم



1. تحمير اللحم

سخني الزيت أو السمن في طاجن على النار، ثم أضيفي مكعبات اللحم وقلبيها حتى تتحمر على جميع الجوانب ويكتسب اللحم لونًا ذهبيًا. هذه الخطوة تساعد على غلق مسام اللحم والحفاظ على عصاراته أثناء الطهي، ما يمنحه طراوة وطعم غني.

2. تحضير الخضار

في نفس الطاجن، أضيفي البصل والثوم وقلبي حتى يذبل البصل ويصبح شفافًا. بعد ذلك، أضيفي الطماطم واتركيها تتسبك قليلًا مع البصل والثوم لتكوين قاعدة صلصية غنية بالنكهات.

3. إضافة التوابل

أضيفي الكمون، الكركم، الفلفل الأسود، والملح. قلبي المزيج جيدًا لمدة 2–3 دقائق حتى تنتشر الروائح العطرية وتتشبع الخضار والتوابل بالنكهات.

4. إضافة البطاطا الحلوة والخضار

أضيفي البطاطا الحلوة والجزر والكوسة للطاجن، وقلبيها مع المكونات السابقة برفق حتى تتجانس النكهات. البطاطا الحلوة تمنح الطبق قوامًا ناعمًا وطعمًا حلوًا طبيعيًا يتوازن مع الطعم اللذيذ للحم والتوابل.

5. إضافة اللحم والمرقة

أعيدي اللحم المحمر إلى الطاجن، ثم صبي مرقة اللحم أو الماء الساخن لتغطية المكونات جزئيًا. غطي الطاجن واتركيه على نار هادئة لمدة 35–40 دقيقة، حتى ينضج اللحم والخضار تمامًا ويمتصوا النكهات الغنية.

6. إضافة الأعشاب

قبل التقديم بـ5 دقائق، أضيفي البقدونس والكزبرة المفرومين، ليضيفوا للطبق نكهة طازجة ولونًا جذابًا، ويزيدوا من القيمة الغذائية.

نصائح للحصول على أفضل النتائج

استخدمي لحم طازج للحصول على نكهة أفضل وطراوة أعلى.

يمكن تعديل كمية البطاطا الحلوة حسب الرغبة، لإضافة حلاوة طبيعية أكثر أو أقل.

لإضفاء طعم أكثر غنى، يمكن إضافة فلفل أحمر رومي أو شرائح فطر قبل الطهي.

يُفضل ترك الطاجن على نار هادئة حتى تمتزج المكونات بشكل أفضل ويصبح الطعم متجانسًا.

طريقة التقديم

يُقدم طاجن الخضار بالبطاطا الحلوة واللحم ساخنًا مباشرة من الطاجن، مع طبق جانبي من الأرز الأبيض أو الخبز الطازج. هذا الطبق مثالي للعزومات العائلية والمناسبات الخاصة، حيث يجمع بين المذاق اللذيذ والمظهر الجذاب والفائدة الغذائية العالية.