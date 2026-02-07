قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نتنياهو ينضم لمجلس السلام .. ويلتقي ترامب 18 فبراير

محمود نوفل

 
وافق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو  على دعوة ترامب له بإنضمام دولة الاحتلال إلى مجلس السلام في غزة .

وبحسب أكسيوس والذي نقل عن مصادره ؛ فإن رئيس وزراء الاحتلال لم يوقع بعد على الميثاق الخاص بالمجلس .

ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين القول بأن نتنياهو سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض يوم 18 فبراير.

وكان الموقع ذاته منذ قليل أفاد  بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخطط لعقد اجتماع مجلس السلام بغزة في 19 فبراير الجاري.

ومن المرجح أن يُعقد في واشنطن، حيث سيتناول إعمار قطاع غزة.

كما أفاد موقع "أكسيوس" Axios، السبت، بأن البيت الأبيض يخطط لدعوة مجلس السلام بغزة للاجتماع، مشيراً إلى أنه سيعقد في 19 فبراير الجاري، وأن إدارة الرئيس دونالد ترامب بدأت بدعوة الدول لحضور اجتماع المجلس.

وأشار وأضاف موقع "أكسيوس" إلى أن اجتماع مجلس السلام بغزة المقبل سيبحث إعمار القطاع، مع ترجيح عقد الاجتماع في واشنطن.
 

