تشكيل الأهلي المتوقع أمام شبيبة القبائل اليوم في دوري أبطال إفريقيا

حسم الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قراره بشأن التشكيل الذي سيخوض به مواجهة شبيبة القبائل الجزائري، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل وملعب اللقاء

ويحل الأهلي ضيفًا على شبيبة القبائل، مساء اليوم السبت، في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتقام المباراة على ملعب استاد حسين آيت أحمد، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

الأهلي يبحث عن التأهل رسميًا



يدخل الأهلي اللقاء بهدف واضح وهو تحقيق الفوز، من أجل حسم بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي بشكل رسمي، إذ يكفي الفريق الأحمر الحصول على الثلاث نقاط لضمان العبور دون انتظار نتائج الجولات الأخرى.

موقف الفريقين في جدول المجموعة

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط، بعدما قدم أداءً قويًا خلال الجولات الماضية، في حين يعاني شبيبة القبائل من تراجع النتائج، حيث يتواجد في المركز الأخير برصيد نقطتين فقط، ما يجعله في موقف صعب قبل مواجهة بطل مصر.



التشكيل المتوقع لـ الأهلي أمام شبيبة القبائل

ومن المنتظر أن يعتمد توروب على التشكيل التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم – محمد هاني – ياسين مرعي – أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية – أليو ديانج – محمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي – تريزيجيه – مروان عثمان



