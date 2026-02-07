الكرتونة بـ 105 جنيهات.. مفاجأة فى أسعار البيض اليوم السبت

يبحث المواطنون دائما عن أسعار البيض خاصة بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان لما له من أهمية كبيرة فى وجبة السحور والذى شهد استقرارا فى أسعاره رغم ارتفاع سعر الدواجن .



أسعار البيض اليوم

وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 110 جملة لتصل للمستهلك بسعر 125 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 120 جنيها.

كما استقرت سعر كرتونة البيض الأبيض 110 جنيهات جملة لتباع للمستهلك بنحو 125 جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيها.





ومن جانبه، وجه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتخفيض سعر كرتونة البيض ليصل سعرها إلى 105 جنيها بدلا من طرحها بـ 110 جنيه ، فى المعرض بالمتحف الزراعي بمنطقة الدقي وبالخارج 120 جنيها ، كما وجه بطرحه فى المنافذ المتحركة للوزارة لتصل إلى كل المناطق النائية .





انتاج البيض فى مصر



وكانت عقدت لجنة تقييم صناعة الدواجن اجتماعها الثاني، يوم الخميس الماضى برئاسة المهندس محمود العناني، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن ورئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة وممثلي الشعب المختلفة بالاتحاد، وأكد الاتحاد العام لمنتجي الدواجن أن حجم الإنتاج اليومي من الدجاج وبيض المائدة يشهد تزايدًا مستمرًا مقارنة بالعام السابق، حيث بلغ الإنتاج اليومي نحو 4.8 مليون فرخة بزيادة قدرها 800 ألف فرخة يوميًا، إلى جانب إنتاج 1,5 مليون طبق بيض مائدة يوميًا بزيادة قدرها 500 ألف طبق يوميًا.

وأوضح الاتحاد أن السوق المحلي يشهد حاليًا فائضًا في المعروض من منتجات الدواجن يحقق الاكتفاء الذاتي، ويزيد عن حجم الاستهلاك بنسبة 20% من إجمالي الإنتاج، مؤكدًا أن المنتج المصري من اللحوم البيضاء وبيض المائدة مطابق للمواصفات العالمية، ومعتمد من منظمة الصحة العالمية، وقادر على التصدير والمنافسة في الأسواق الخارجية.

اكد اتحاد منتجي الدواجن أن الزيادة الأخيرة في أسعار الدواجن تمثل تصحيحًا لمسار السوق بعد فترات طويلة من البيع بأقل من تكلفة الإنتاج، بما يضمن استدامة الصناعة وحماية صغار المربين من الخروج من المنظومة.

