امن الشرقية يفحص فيديو اعتداء سيدة على والدتها المسنه بالضرب
سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 7-2-2026
باحث سويسري: المنتجات الزراعية أداة نفوذ في صراعات القوة بين الدول
مكيف وتالجو.. مواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية اليوم السبت 7 فبراير 2026
مع انطلاق التيرم الثاني.. غرامة لأولياء الأمور حال غياب الطالب دون إذن
سرقة سيارات تابعة للوفد السعودي المشارك بـ "معرض الكتاب" في سوريا
فايننشال تايمز: أسلحة تايوان تهدد زيارة ترامب إلى الصين
مواجهة حاسمه بين الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا
الصين تواصل شراء الذهب للشهر الـ15 على التوالي.. كم وصل الاحتياطي؟
مقيدين بالحبال.. العثور على جثة سيدة ونجلها داخل منزلهما بكفر الشيخ
سعر الفضة يصعد بعد هبوط حاد.. والذهب يتعافى جزئياً من الصدمة
قمة إنجليزية جديدة.. مانشستر يونايتد يستضيف توتنهام في اختبار قوي بالبريميرليج
الكرتونة بـ 105 جنيهات.. مفاجأة فى أسعار البيض اليوم السبت

أسعار البيض
أسعار البيض
شيماء مجدي

يبحث المواطنون دائما عن أسعار البيض خاصة بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان لما له من أهمية كبيرة فى وجبة السحور والذى شهد استقرارا فى أسعاره رغم ارتفاع سعر الدواجن .
 

أسعار البيض اليوم

وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 110 جملة لتصل للمستهلك بسعر 125 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 120 جنيها.

كما استقرت سعر كرتونة البيض الأبيض 110 جنيهات جملة لتباع للمستهلك بنحو 125   جنيهًا.
كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيها.
 


ومن جانبه، وجه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتخفيض سعر كرتونة البيض ليصل سعرها إلى 105 جنيها بدلا من طرحها بـ 110 جنيه ، فى المعرض بالمتحف الزراعي بمنطقة الدقي  وبالخارج 120 جنيها ، كما وجه بطرحه فى المنافذ المتحركة للوزارة لتصل إلى كل المناطق النائية .

 

انتاج البيض فى مصر


وكانت عقدت لجنة تقييم صناعة الدواجن اجتماعها الثاني، يوم الخميس الماضى برئاسة المهندس محمود العناني، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن ورئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة وممثلي الشعب المختلفة بالاتحاد، وأكد الاتحاد العام لمنتجي الدواجن أن حجم الإنتاج اليومي من الدجاج وبيض المائدة يشهد تزايدًا مستمرًا مقارنة بالعام السابق، حيث بلغ الإنتاج اليومي نحو 4.8 مليون فرخة بزيادة قدرها 800 ألف فرخة يوميًا، إلى جانب إنتاج 1,5 مليون طبق بيض مائدة يوميًا بزيادة قدرها 500 ألف طبق يوميًا.

وأوضح الاتحاد أن السوق المحلي يشهد حاليًا فائضًا في المعروض من منتجات الدواجن يحقق الاكتفاء الذاتي، ويزيد عن حجم الاستهلاك بنسبة 20% من إجمالي الإنتاج، مؤكدًا أن المنتج المصري من اللحوم البيضاء وبيض المائدة مطابق للمواصفات العالمية، ومعتمد من منظمة الصحة العالمية، وقادر على التصدير والمنافسة في الأسواق الخارجية.

اكد اتحاد منتجي الدواجن أن الزيادة الأخيرة في أسعار الدواجن تمثل تصحيحًا لمسار السوق بعد فترات طويلة من البيع بأقل من تكلفة الإنتاج، بما يضمن استدامة الصناعة وحماية صغار المربين من الخروج من المنظومة.
 

انتهاء فصل الشتاء 2026

لعشاق الصيف.. موعد انتهاء فصل الشتاء 2026 فلكيًا

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 7-2-2026 فى مصر | كل الأعيرة والجنيه

وزير الوقاف

الأوقاف: لا منع لإذاعة صلاة الفجر وأذان المغرب والتراويح بمكبرات الصوت في رمضان

عمرو أديب

الجايزة كيلو بانيه | إعلان صادم من عمرو أديب على الهواء

منتخب المغرب

رسمياً.. 12منتخبا تشارك في البطولة العربية بـ الإمارات| موعد القرعة

المتسابق عمر علي

دولة التلاوة| 8 معلومات لا تعرفها عن عمر علي الفائز بجائزة الغصن الذهبي| فيديو

محمد صلاح

تطورات مثيرة بشأن انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي .. ماذا حدث؟

عمرو زكي

القبض على اللاعب عمرو زكي بمطار القاهرة لتنفيذ أحكام قضائية

حبس

اعترافات المتهمين في واقعة ضبط مواد مخدرة بمدينة نصر

جثة

رصاص الغدر من العم وابنه ينهى حياة ابن شقيقه فى قرية السمطا بقنا| اعرف السبب

ذهب

ذهب وفلوس وسلاح وممنوعات.. ضبط كنز علي بابا مع عصابة المخدرات في المقطم

بالصور

ولاية بالمكسيك تستضيف كأس العالم 2026 تعاني من تفشي مرض شديد العدوى يهدد مشجعي كرة القدم قبل المونديال

ولاية مضيفة لكأس العالم 2026 تواجه تفشي مرض شديد العدوى
ولاية مضيفة لكأس العالم 2026 تواجه تفشي مرض شديد العدوى
ولاية مضيفة لكأس العالم 2026 تواجه تفشي مرض شديد العدوى

5 أبراج ناجحة تحقق التارجت في العمل.. هل أنت تتمتع بالذكاء والصبر؟

أبراج ناجحة تعرف تحقق التارجت في العمل
أبراج ناجحة تعرف تحقق التارجت في العمل
أبراج ناجحة تعرف تحقق التارجت في العمل

طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم.. وصفة صحية وشهية للأسرة

المكونات الأساسية لعمل طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم
المكونات الأساسية لعمل طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم
المكونات الأساسية لعمل طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم

ماسك البطاطس للشعر غني بـ سر طبيعي للتقوية ولمعان خيالي

ماسك البطاطس للشعر: سر طبيعي لتقوية ولمعان خيالي
ماسك البطاطس للشعر: سر طبيعي لتقوية ولمعان خيالي
ماسك البطاطس للشعر: سر طبيعي لتقوية ولمعان خيالي

طلاق الفنانة مها نصار 

انفصال بين الجدل و الصمت.. حقيقة طلاق الفنانة مها نصار

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

