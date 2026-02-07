الصين تواصل شراء الذهب للشهر الـ15 على التوالي.. كم وصل الاحتياطي؟

أظهرت بيانات صادرة عن بنك الشعب الصيني يوم السبت أن البنك المركزي الصيني مدد حملة شراء الذهب للشهر الخامس عشر على التوالي في يناير.



ارتفعت حيازات الصين من الذهب إلى 74.19 مليون أونصة تروي نقية بحلول نهاية شهر يناير، مقارنة بـ 74.15 مليون أونصة في الشهر السابق، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

وارتفعت قيمة احتياطيات الذهب الصينية إلى 369.58 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي من 319.45 مليار دولار في الشهر السابق، وفقًا لبنك الشعب الصيني.

شهد الذهب، الذي يُنظر إليه منذ فترة طويلة على أنه أصل آمن للتحوط ضد المخاطر السياسية والاقتصادية، ارتفاعاً حاداً في موجة شراء مضاربة في يناير أوصلته إلى مستوى قياسي يقارب 5600 دولار للأونصة.



لكن الارتفاع السريع في أسعار الذهب الفوري سرعان ما انهار بعد ترشيح كيفن وارش كرئيس قادم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في نهاية يناير، حيث انخفض السعر إلى أدنى مستوى له عند 4403.24 دولارًا للأونصة يوم الاثنين.

أوقف بنك الشعب الصيني سلسلة شراء الذهب التي استمرت 18 شهراً في مايو 2024، لكنه استأنف عمليات الشراء بعد ستة أشهر.